В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" потушен, сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасательного ведомства, на строящемся дизель-электрическом ледоколе горели технические помещения на общей площади 300 квадратных метров.

На площади 200 квадратных метров выгорели кабели, оборудование, обшивка и обстановка.

Пострадали два человека - рабочие предприятия "Адмиралтейские верфи". Один из них с ожогами госпитализирован, второй после оказания медпомощи отпущен домой.

"Виктор Черномырдин" - это самый большой дизель-электрический ледокол в мире. Его длина составляет 142,4 метра. Строительство корабля ведется на "Адмиралтейских верфях" с 2012 года.