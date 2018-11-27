С 2014 года оборот розничной торговли неуклонно снижался во всех регионах страны. Лишь в прошлом году падение остановилось на уровне 87 процентов от продаж трехлетней давности. Но эксперты отрасли отмечают, что она по-прежнему переживает кризис, который коснулся всех - от сельских магазинов до федеральных лидеров ретейла. Проблемы вызваны прежде всего снижением реальных доходов и покупательной способности россиян. По прогнозам, выйти на прежний объем продаж получится в лучшем случае к 2021 году.

При этом во многих субъектах РФ торговля считается одной из движущих сил экономики. Так, в Поморье на ее долю приходится 12 процентов валового регионального продукта - больше только у промышленного производства, транспорта и связи.

В торговом секторе работает примерно восьмая часть трудоспособного населения региона. Аналогичная картина - в Ленинградской, Мурманской и Вологодской областях, где торговля и сфера услуг занимают третье место в структуре ВРП. И когда продажи падают, проблемы возникают не только у ретейла, но и у производства. Ситуацию усугубляет перенасыщенность городов торговыми площадями. На тысячу жителей Архангельской области приходится 890 квадратных метров магазинов, что на 67 процентов превышает установленный норматив. Несмотря на это, регулярно открываются новые торговые центры.

При таком раскладе конкуренция становится жесточайшей. Поэтому сейчас отрасль спешно ищет новые способы привлечения покупателя, который стал экономить на всем.

- Приемы, которыми мы пользуемся, устарели еще вчера, - заявила на региональном торговом форуме в Северодвинске директор по маркетингу одной из архангельских компаний Наталья Мчедлидзе. - Появилось много новых технологий, которым торговля, к сожалению, не уделяет внимания. Поведение потребителя изменилось, а мы не реагируем. Получится ли успешно конкурировать, если спрос стагнирует, а площадей становится все больше?

На тысячу жителей Архангельской области приходится 890 квадратных метров магазинов, что вдвое больше нормы

Вместе с потребителем меняется и структура рынка: гипермаркеты уже не выдают прежних объемов, но продолжают расти дискаунтеры, магазины "у дома" и нишевые торговые точки, ориентированные на узкую целевую аудиторию. А популярные когда-то рынки совсем сдали позиции. По всему Северо-Западу доля "рыночных" продаж не превышает и одного процента.

- Региональные торговые сети копируют федеральные, а те, в свою очередь, заимствуют идеи у Европы и США, поэтому до нас все доходит с опозданием, - отмечает эксперт федерального рынка ретейла Андрей Шарков. - В результате в некоторых регионах сложилась интересная тенденция: гипермаркеты до них еще не дошли, а "малыши" уже начали движение. Еще один тренд - несмотря на снижение покупательной способности, остановилось потребление дешевых заменителей. Даже в трудные времена люди выбирают хорошую колбасу. Другая черта сегодняшнего покупателя - ожидание распродаж. Например, крупный фешен-бизнес продает по начальной цене лишь 15 процентов товаров, а остальное уходит с большими скидками.

Вряд ли ретейл в ближайшем будущем откажется от красных и желтых ценников, но в борьбе за потребителя уже появляются более современные средства. Несмотря на упреки в нерасторопности, торговля одной из первых взяла на вооружение цифровизацию.

Это не только электронные продажи, но и анализ больших баз данных покупателей по картам лояльности. Некоторые новшества еще вчера были фантастикой. Так, в магазинах появляются навигационные системы с очками дополненной реальности, которые помогают найти нужный товар. Воспользоваться этим достижением можно не только в мегаполисах, но и, например, в Мурманске.

По мнению экспертов рынка, сегодня покупатель стремится экономить даже не деньги, а свое время. Поэтому в сфере зародившейся онлайн-торговли уже появляется конкуренция.

Тенденцию подкрепляет и общепит: почти все его сегменты переживают падение спроса, за исключением быстрого питания - фастфуда и стритфуда. Держатся на плаву и бюджетные столовые, которые тоже накормят быстро и дешево. А вот рестораны со стильным интерьером и высокой кухней пока отстают.

Общие проблемы сделали, казалось бы, невероятное: повернули федеральный ретейл лицом к местному производителю.

- Есть регионы с очень высоким уровнем потребительского патриотизма, - говорит представитель северо-западного отделения ведущей федеральной сети Ольга Волкова. - Понимая это, ретейл идет навстречу местным производителям. Мы, например, предлагаем им формат "магазин в магазине" - аренду нескольких квадратных метров в торговом зале: пользуйтесь нашим трафиком, знакомьте покупателя со своей продукцией, набирайте обороты и завтра приходите в сеть.

Подобрать локацию и заключить договор можно за две-три недели. В некоторых регионах открываем фермерские уголки нескольких производителей. Мы должны не противостоять, а сотрудничать, это выгодно всем.

Кстати, вопреки прогнозам, федеральные сети не вытеснили местную торговлю. В Поморье, например, они занимают почти равные доли рынка - по одной трети.

Новое явление - объединение локальных торговых сетей разных регионов. Архангельский ретейлер, потерявший с приходом федералов несколько магазинов, создал единую управляющую компанию с аналогичными сетями Ульяновской и Томской областей.

Присоединиться к ним решили еще пять региональных сетевых компаний страны.

Дискуссии о путях развития торговли сводятся к тому, что общего рецепта выживания не существует. Ясно одно: работать по старинке в меняющемся мире больше невозможно.

- Варианты могут быть разными, но сегодня четко прослеживается тенденция, без следования которой просто не выжить, - это ориентация на запросы целевого рынка. Чем лучше мы понимаем, чего хотят люди, тем правильнее определяем формат работы, подбираем ассортимент, устанавливаем цены и организуем продажи. Мы должны сделать так, чтобы покупатель нас полюбил. Сейчас появился новый формат, который так и называют: "любимый магазин". Его главное достоинство не в товарах и ценах, а в атмосфере. Покупателю там уютно, о нем заботятся, его ценят. Вот такого подхода нам сегодня не хватает, - делает вывод Наталья Мчедлидзе.

Кстати

Многих покупателей, помимо потребительского патриотизма, отличает повышенный интерес к продукции из других регионов. Разнообразить ассортимент магазинов помогают межрегиональные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых предприятия заключают контракты на прямые поставки из других регионов России и стран-партнеров.

В результате таких соглашений на прилавки Архангельской области из Республики Коми поступают мясо птицы и куриные яйца. Из Татарстана - халяльные продукты, мясо гуся и утки, хинкали. Армения поставляет в Поморье минеральную воду, Азербайджан и Молдова - фрукты, Белоруссия - кондитерские и другие изделия. В ближайшее время начнутся поставки продуктов из Сербии.