В порту Приморск отгрузили миллиардную тонну жидких углеводородов

В порту Приморск ПАО "Транснефть" отгрузило на экспорт миллиардную тонну жидких углеводородов (нефть и дизельное топливо). За семнадцать лет работы терминала в порту было загружено 12 460 танкеров.

- 23 ноября 2018 года на танкер "Мастера", следующий в финский порт Порво, была совершена "юбилейная" отгрузка, - сообщил генеральный директор ООО "Транснефть - Порт Приморск" Максим Кудинов.

Порт Приморск расположен на берегу пролива Бьёркезунд Финского залива в Ленинградской области на территории 214 гектаров и является конечной точкой магистральных нефтепроводов БТС I и нефтепродуктопроводов проекта "Север". Это крупнейший терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов на северо-западе страны.

Мощность порта Приморск по отгрузке нефти составляет 60 миллионов тонн, по отгрузке нефтепродуктов - 25,0 миллиона тонн в год. В 2018 году планируется отгрузить 37,7 миллиона тонн нефти и 15,0 миллионов тонн нефтепродуктов. Для погрузки нефти порт принимает танкеры типа Aframax дедвейтом до 120 000 тонн и типа Suezmax дедвейтом до 150 000 тонн. Погрузка нефтепродуктов осуществляется на танкеры дедвейтом от 22 000 до 100 000 тонн.

- Объем заявок от экспортеров нефти на поставку нефти и нефтепродуктов через порт Приморск на 2019 год находится на уровне 2018-го, однако заявочная кампания еще продолжается, - пояснил Кудинов.

Напомним, что создание на российском побережье Балтийского моря нефтеналивного порта было определено решением правительства РФ в связи с необходимостью диверсифицировать потоки экспортной транспортировки нефти. 31 марта 2000 года на территории будущего порта Приморск состоялась церемония начала строительства Балтийской трубопроводной системы (БТС). Создание системы открыло экспортное направление через порт Приморск нефти Тимано-Печерского региона, Западной Сибири и Урало-Поволжья. Первая тонна нефти в порту Приморск была загружена 27 декабря 2001 года в танкер "Петрокрепость".

А в 2008 году был введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Второво - Ярославль - Кириши - Приморск, обеспечивающий экспорт светлых нефтепродуктов в европейские страны (проект "Север"). Первый танкер с нефтепродуктами был отгружен в мае 2008 года. В 2017 году ПАО "Транснефть" завершило работы по реализации проекта "Север-25", что позволило увеличить техническую возможность экспорта дизельного топлива стандарта "Евро-5" через порт Приморск с 8,5 до 25 миллионов тонн в год.

- Сегодня проект завершен, мощностей для перевалки нефтепродуктов через российские порты для отечественных экспортеров достаточно, - полагает заместитель вице-президента ПАО "Транснефть" Владимир Назаров.

Кроме того, в настоящий момент завершается проект "Юг", напомнил эксперт. Он направлен на создание трубопроводной системы для экспорта российских светлых нефтепродуктов с черноморского побережья в страны Европы и мира - нефтепродуктопровода Сызрань - Саратов - Волгоград - Новороссийск протяженностью около 1 465 километров.

- В декабре мы начинаем эксплуатацию железнодорожной эстакады Волгоградского НПЗ и тем самым готовы осуществлять транспортировку любых ресурсов в трубопроводные системы до порта Новороссийск, - комментирует Назаров.

Реализация всего этого комплекса мероприятий, включая выход на рекордные показатели и отгрузку миллиардной тонны, - это этап на пути к созданию срочного рынка в порту Приморск, уверен эксперт. Сырьевой товарный рынок уже сформирован, однако объемы сделок на срочном рынке в десятки раз выше, и это ставит перед компанией новые задачи.

Кстати

В порту Приморск к июлю 2019 года откроется акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению. Это даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.

- Мы не знаем, какая именно рыба будет выращиваться там, но, скорее всего, это будут форелевые, может быть, сиг или корюшка, - поясняет Кудинов и добавляет, что инвестиции в проект оцениваются на уровне 33 миллионов рублей.

Напомним, что в 2018 году в порту были построены защитные сооружения для сбора нефти и дальнейшей транспортировки в специализированные амбары, где осуществляется дальнейшая перекачка на очистные сооружения. Сегодня приняты самые высокие меры экологического контроля - за весь период эксплуатации порта Приморск не зафиксировано ни одного превышения установленных нормативов воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения загрязнения Финского залива направлен и категорический запрет, введенный регламентом компании "Транснефть" на заход в порт Приморск и налив нефти в танкеры, не соответствующие международным требованиям безопасности мореплавания.

Справка "РГ"

Комплекс производственных объектов OOO "Транснефть - Балтика" включает 3 412 километров магистральных нефтепроводов диаметром от 720 до 1 020 миллиметров; 1 820 километров магистральных нефтепродуктопроводов диаметром 720, 325 и 530 миллиметров, 36 нефтеперекачивающих и продуктоперекачивающих станций, резервуарный парк. Трубопроводы имеют подводные переходы, в том числе через такие крупные реки, как Волга, Днепр, Двина, Нева и Волхов.

ООО "Транснефть - Порт Приморск": для перевалки нефти через порт Приморск используются мощности Нефтебазы № 1 - 14 резервуаров для приема и хранения нефти ; две наливные насосные станции; три причала одновременной загрузки общей производительностью 30 тысяч кубических метров в час; четыре грузовых причала общей протяженностью 1 350 метров. Для перевалки нефтепродуктов: мощности Нефтебазы №2 - резервуарный парк из 13 резервуаров; два грузовых причала - №8 длиной 353 метра, №9 длиной 334 метра. А также мощности Нефтебазы № 1: резервуарный парк из четырех резервуаров, система технологических трубопроводов с узлами технологических задвижек; два грузовых причала №3, и №4, предназначенные для отгрузки нефти и нефтепродуктов, три узла коммерческого учета количества и качества нефтепродуктов.