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27.11.2018 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области начато расследование обстоятельств гибели при пожаре семьи из шести человек, сообщает пресс-служба регионального СК.

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемых пока нет, дело возбуждено по факту трагедии. Такая формулировка позволяет следователям собрать максимум данных, имеющих значение для выяснения причин случившегося.

Напомним, в ночь на 27 ноября в деревне Каськово Куньинского района Псковской области сгорел частный дом. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела шестерых человек.

Все погибшие опознаны. Это четверо детей, их мать и бабушка.

Ранее стало известно, что предположительной причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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