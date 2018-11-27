Сама женщина не стала никуда жаловаться. Но в центре занятости населения прошла общенадзорная проверка. И прокуроры обратили внимание на документ, в котором работодатель сам обосновал решение не брать в штат женщину.
- Мы там выявили два факта дискриминации, но один не подтвердился. А тут письменный отказ за подписью руководителя. Именно с такой формулировкой, что не подходит по возрасту. В кафе хотят более молодых и подвижных, - рассказал районный прокурор Сергей Крютченко.
Надзорная структура подала в интересах горожанки иск. Суд разделил мнение прокуратуры и оштрафовал коммерческую организацию на 50 тысяч рублей.
В трудовой инспекции признали этот случай уникальным.
Нам удалось дозвониться до директора фирмы, куда и пыталась устроиться повар. Однако со слов руководителя, ситуация выглядит совсем иначе.
- Я два месяца назад открыла бургерную - туда требовались два повара-кассира. Написала заявку в службу занятости, что мне нужны две девочки до 28 лет. Когда ко мне пришла с направлением эта девушка, я готова была ее взять с руками и ногами, - рассказывает Светлана Акимова. - Но она сама упросила меня написать отказ, потому что собиралась переехать в Камышин, где нашла работу. А отказ дал бы ей возможность еще какое-то время получать пособие. Я согласилась и по незнанию письменно обосновала неподходящим возрастом. Теперь в 60-дневный срок мне нужно выплатить этот штраф, иначе сумма увеличится вдвое. Не знаю, где взять столько денег. Похоже, бизнесу моему пришел конец.
В суде Акимова признала свои действия противоречащими закону, но пыталась донести и собственную позицию: что в реальности ничьи права она не нарушала. И действительно, жалобы от поварихи не было. К сожалению, подтверждения или опровержения от нее самой получить не удалось. На контакт она не идет.
Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области:
- Согласно Конституции РФ каждый имеет право на труд без какой-либо дискриминации, а также право на защиту от безработицы. Был у нас недавно случай в Клетском районе, когда на тысячу рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя. Он отказал 44-летней женщине в предоставлении вакансии консультанта по строительной базе. Работодатель посчитал, что с этим лучше справится мужчина.