В Волгоградской области мировой судья признал коммерческую организацию виновной в дискриминации по возрастному принципу. Дело в том, что в кафе быстрого питания в городе Жирновске не взяли на работу 33-летнюю повариху. Причиной отказа стал "преклонный" возраст... соискательницы.

Сама женщина не стала никуда жаловаться. Но в центре занятости населения прошла общенадзорная проверка. И прокуроры обратили внимание на документ, в котором работодатель сам обосновал решение не брать в штат женщину.

- Мы там выявили два факта дискриминации, но один не подтвердился. А тут письменный отказ за подписью руководителя. Именно с такой формулировкой, что не подходит по возрасту. В кафе хотят более молодых и подвижных, - рассказал районный прокурор Сергей Крютченко.

Надзорная структура подала в интересах горожанки иск. Суд разделил мнение прокуратуры и оштрафовал коммерческую организацию на 50 тысяч рублей.

В трудовой инспекции признали этот случай уникальным.

Нам удалось дозвониться до директора фирмы, куда и пыталась устроиться повар. Однако со слов руководителя, ситуация выглядит совсем иначе.

Суд разделил мнение прокуратуры и оштрафовал коммерческую организацию на 50 тысяч рублей

- Я два месяца назад открыла бургерную - туда требовались два повара-кассира. Написала заявку в службу занятости, что мне нужны две девочки до 28 лет. Когда ко мне пришла с направлением эта девушка, я готова была ее взять с руками и ногами, - рассказывает Светлана Акимова. - Но она сама упросила меня написать отказ, потому что собиралась переехать в Камышин, где нашла работу. А отказ дал бы ей возможность еще какое-то время получать пособие. Я согласилась и по незнанию письменно обосновала неподходящим возрастом. Теперь в 60-дневный срок мне нужно выплатить этот штраф, иначе сумма увеличится вдвое. Не знаю, где взять столько денег. Похоже, бизнесу моему пришел конец.

В суде Акимова признала свои действия противоречащими закону, но пыталась донести и собственную позицию: что в реальности ничьи права она не нарушала. И действительно, жалобы от поварихи не было. К сожалению, подтверждения или опровержения от нее самой получить не удалось. На контакт она не идет.

Комментарий

Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области:

- Согласно Конституции РФ каждый имеет право на труд без какой-либо дискриминации, а также право на защиту от безработицы. Был у нас недавно случай в Клетском районе, когда на тысячу рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя. Он отказал 44-летней женщине в предоставлении вакансии консультанта по строительной базе. Работодатель посчитал, что с этим лучше справится мужчина.