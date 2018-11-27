Новости

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая 15:25
Сбербанк сообщил в ЕК об утечке персональных данных своих сотрудников 15:24
В Англии представили золотой шлем короля VII века 15:17
"Енисей" и "Ахмат" сыграют на 18-градусном морозе 15:14
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем 15:07
В Крыму назначен новый вице-премьер 15:06
Эксперт оценил предложение поменять цвет дорожной разметки на желтый 15:00
Дело главы калининградского роддома передали в Москву 14:54
В Новосибирске спасатели потушили пожар на СТО 14:52
Представлено видео посадки зонда InSight на Марс 14:48
Отставной градоначальник Челябинска назначен вице-губернатором 14:45
В Пермском классическом университете произошел пожар 14:41
Савченко оперируют в одной из больниц Киева 14:40
Иркутских должников напугали деревянным туалетом 14:40
В Минске призвали пересмотреть нормативы распределения ввозных пошлин в ЕАЭС 14:35
Видео: В небе над Новосибирском заметили яркий болид 14:35
Критический дефект нашли на стартовом столе космодрома Восточный 14:27
Бельгийский депутат назвал действия России в Керченском проливе правомерными 14:26
Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда 14:23
Названы возможные соперники Нурмагомедова 14:19
Европе и Америке предрекли экстремальные бедствия 14:17
В Антарктиде обнаружили следы крупной катастрофы возрастом 3980 лет 14:16
Что ожидают в Минске от международного форума в области IT и образования 14:05
Главы СВР России и КГБ Беларуси обсудили развитие партнерства спецслужб 14:00
Кудрин оценил потенциал российской экономики 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Наш садок в африканском озере

Россия начала экспорт аквакультурных технологий в Эфиопию
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7729 (266)
Согласно концепции развития сельскохозяйственного экспорта Россия до 2024 года должна в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции, причем акцент необходимо сделать на переход от сырьевых товаров к продуктам с более высокой степенью переработки и экспорту технологий. Астраханские ученые уже начали работать в этом направлении: они разрабатывают для Эфиопии модель Центра развития рыболовства.
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Экспорт технологий считается самым сложным, но и самым выгодным видом бизнеса. Ведь помимо прямой прибыли от продажи высокотехнологичных продуктов Россия получает "долгих" клиентов, которые много лет будут консультироваться у российских же специалистов, присылать сюда своих сотрудников на обучение. Накануне стало известно, что в Эфиопии начали разрабатывать систему производства товарной рыбы на озере Тана по российским технологиям. За четыре года российские специалисты должны помочь правительству Эфиопии организовать конкурентоспособное производство прудовой рыбы и ее переработки.

Фото: Кривошеев Сергей/ТАСС
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море

К разработке модели Центра развития рыболовства и аквакультуры (FABDC) Эфиопии приступили эксперты Астраханского государственного техуниверситета. Этот центр позволит создать некое подобие фермерских кооперативов, которые занимались бы воспроизводством молоди, ее выращиванием, производством рыбных кормов, рыбопереработкой и реализацией готовой продукции.

Ученые ИПЭЭ РАН также разработали план проведения исследований озера Тана для восстановления его естественных биологических ресурсов. Вероятно, уже в начале 2019 года они обследуют озеро, изучат его фауну и затем на основе этих данных смогут предложить наиболее эффективные хозяйственные решения.

Что важно, российская сторона решает и проблему кадров. Обучение специалистов из Эфиопии будет проходить на базе Университета сельского хозяйства (Bahir-Dar University College of Agriculture and Environmental Sciences) и политехнического колледжа (БДКП) в городе Бахр-Дар на северо-западе страны (как раз на побережье озера Тана). Эксперты АГТУ уже подготовили пять учебных планов по экологии, аквакультуре, переработке рыбы и кормовых продуктов, а также по промышленному рыболовству. За основу взяты ведущие российские наработки в сфере биотехнологий, адаптированные к местным условиям. Россия подготовит нескольких эфиопских преподавателей по каждой из программ, а они, в свою очередь, обеспечат необходимыми знаниями местных специалистов.

По оценке ЮНИДО, в Эфиопии много природных и искусственных водоемов, которые имеют большой потенциал для производства товарной рыбы. За счет этой программы власти Эфиопии рассчитывают повысить занятость в сельской местности, где отмечается наиболее высокий уровень бедности. Планируется, что в Эфиопии к 2021 году будут созданы производственно-сбытовые цепочки, которые станут конкурентными не только на внутреннем, но и на локальном международном рынке. Проект даже в его нынешнем, первоначальном виде позволит создать около 3 500 новых рабочих мест для рыболовов на озере Тана и мелких предприятий по переработке рыбы. .

Экономика ВЭД Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью
Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров