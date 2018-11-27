Согласно концепции развития сельскохозяйственного экспорта Россия до 2024 года должна в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции, причем акцент необходимо сделать на переход от сырьевых товаров к продуктам с более высокой степенью переработки и экспорту технологий. Астраханские ученые уже начали работать в этом направлении: они разрабатывают для Эфиопии модель Центра развития рыболовства.

Экспорт технологий считается самым сложным, но и самым выгодным видом бизнеса. Ведь помимо прямой прибыли от продажи высокотехнологичных продуктов Россия получает "долгих" клиентов, которые много лет будут консультироваться у российских же специалистов, присылать сюда своих сотрудников на обучение. Накануне стало известно, что в Эфиопии начали разрабатывать систему производства товарной рыбы на озере Тана по российским технологиям. За четыре года российские специалисты должны помочь правительству Эфиопии организовать конкурентоспособное производство прудовой рыбы и ее переработки.

К разработке модели Центра развития рыболовства и аквакультуры (FABDC) Эфиопии приступили эксперты Астраханского государственного техуниверситета. Этот центр позволит создать некое подобие фермерских кооперативов, которые занимались бы воспроизводством молоди, ее выращиванием, производством рыбных кормов, рыбопереработкой и реализацией готовой продукции.

Ученые ИПЭЭ РАН также разработали план проведения исследований озера Тана для восстановления его естественных биологических ресурсов. Вероятно, уже в начале 2019 года они обследуют озеро, изучат его фауну и затем на основе этих данных смогут предложить наиболее эффективные хозяйственные решения.

Что важно, российская сторона решает и проблему кадров. Обучение специалистов из Эфиопии будет проходить на базе Университета сельского хозяйства (Bahir-Dar University College of Agriculture and Environmental Sciences) и политехнического колледжа (БДКП) в городе Бахр-Дар на северо-западе страны (как раз на побережье озера Тана). Эксперты АГТУ уже подготовили пять учебных планов по экологии, аквакультуре, переработке рыбы и кормовых продуктов, а также по промышленному рыболовству. За основу взяты ведущие российские наработки в сфере биотехнологий, адаптированные к местным условиям. Россия подготовит нескольких эфиопских преподавателей по каждой из программ, а они, в свою очередь, обеспечат необходимыми знаниями местных специалистов.

По оценке ЮНИДО, в Эфиопии много природных и искусственных водоемов, которые имеют большой потенциал для производства товарной рыбы. За счет этой программы власти Эфиопии рассчитывают повысить занятость в сельской местности, где отмечается наиболее высокий уровень бедности. Планируется, что в Эфиопии к 2021 году будут созданы производственно-сбытовые цепочки, которые станут конкурентными не только на внутреннем, но и на локальном международном рынке. Проект даже в его нынешнем, первоначальном виде позволит создать около 3 500 новых рабочих мест для рыболовов на озере Тана и мелких предприятий по переработке рыбы. .