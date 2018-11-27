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27.11.2018 14:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фундук вместо вишни

Донские дачники экспериментируют с садовыми культурами
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России №7729 (266)
С 1 января 2019 года в России вступает в силу закон, который полностью выводит из оборота понятие "дачник" и "дачный участок". А накануне сотрудники Ростовстата рассказали о том, сколько сейчас дачных и садовых участков в Ростовской области и чем предпочитают заниматься их владельцы.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, на Дону 916 садоводческих и дачных объединений. Но хотя общее число некоммерческих объединений граждан снизилось, доля тех, кто осуществляет сельскохозяйственную деятельность, выросла с 86,6 до 88,1 процента. Больше половины земель, 13,3 тысячи гектаров, которые занимают садоводства, отданы под сельхозугодья.

Фото: Photoxpress
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В садоводческих и дачных объединениях числится почти 273 тысячи участков, в среднем на один садовый или дачный участок приходится семь соток земли. Причем почти половину этой территории люди отводят под различные постройки, дорожки, газоны и клумбы, а 41 процент - под многолетние насаждения. Примерно четверть участка владельцы используют под огороды.

Как отмечает Ростовстат, сельхозперепись показала, как изменились приоритеты у огородников. За 10 лет в 7,7 раза увеличилась площадь, занятая кукурузой, в 10,9 раза - подсолнечником, в 1,6 раза - кормовыми культурами. В то же время сократились посадки овощей, бахчевых и картофеля. На 1 июля 2016 года площади, занятые картофелем, составили 756 гектаров, овощами открытого грунта - 1757, арбузами и дынями - 25 гектаров.

Донские садоводы и дачники не боятся, как выяснилось, экспериментировать, взявшись за выращивание не совсем привычных для донской земли персика и фундука. Посадки этих деревьев увеличились соответственно в 1,4 и 1,3 раза. А вот в целом площадь под плодовыми деревьями, сократилась на 47 процентов.

Как и десять лет назад, садоводческие и дачные участки используются гражданами не только для отдыха и земледелия, но и для содержания сельскохозяйственных животных. По данным переписи, на их территории содержат около 300 голов крупного рогатого скота, также там разводят свиней, овец, коз и кроликов. Но в основном на небольших участках разводят птицу. За последние десять лет поголовье уток стало больше на 22,6 процента, гусей - на 22,6 процента, индейки - на 32,6 процента.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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