ФК "Краснодар" продлил договор с Классоном

Атакующий полузащитник сборной Швеции Виктор Классон будет играть за футбольный клуб "Краснодар" до 30 июня 2021 года.

ФК решил продлить трудовое соглашение с игроком задолго до истечения его действующего контракта летом 2020-го.

Как сообщили в пресс-службе "быков", руководство ФК рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин.

Футболист перешел в "Краснодар" из шведского клуба "Эльфсборг" в январе 2017 года. За это время он провел в составе южан 72 официальных матча, в которых забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.