Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград - самые популярные направления российского делового туризма. Эксперты отмечают: спрос растет и на крымское направление. Но проблема региона - дефицит пятизвездочных отелей и неготовность ресторанов к приему больших групп гостей.

Проводя корпоративные мероприятия в Крыму, сотрудники компаний могут получить не только новые знания, но и необыкновенные впечатления, от которых заахватывает дух. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Учредители Spring Solutions Александр Лазарев и Алексей Федоров переехали в Крым из Москвы в 2014 году и открыли в Севастополе агентство по организации корпоративных мероприятий.

- В Крыму этот рынок находится еще в стадии формирования, но здесь хорошие возможности для старта. С коллегами мы создали крымское отделение Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) и намерены развивать это направление, - говорит Александр Лазарев.

По наблюдению экспертов, из-за санкций и роста курса доллара российские корпорации переключились на внутренние направления. Что касается Крыма, то после воссоединения с РФ перед регионом открылись новые возможности.

- До 2014 года материковые корпоранты не ехали на полуостров, потому что было много зарубежных направлений, была другая экономическая ситуация, которая позволяла путешествовать по миру, и другая политическая конъюнктура, ехать в украинский Крым никто не хотел, - рассказывает Алексей Федоров. - Сейчас на полуостров владельцы российских компаний стали смотреть по-другому. С 2014 по 2015 годы бизнесмены прощупывали почву, изучали регион. Перелом произошел в 2016 и 2017 году: поток материковых клиентов резко вырос. И в 2018 году тенденция продолжается. Крымские отели, которые оказывают услуги в сегменте делового туризма, нынешней осенью были заполнены корпоративными группами.

Подтверждает эту тенденцию и в компании "Инфлот-тур".

- Крым привлекает клиентов своим уникальным историческим и культурным наследием, а также возможностью совместить деловую и культурно-развлекательную программу. Уже третий год подряд мы наблюдаем увеличения интереса компаний с материка к региону. В последние месяцы 2018 года ожидаем увеличения звонков с заказами на следующий год, - рассказали в компании.

Для делового туризма в Крыму характерна сезонность. Пик заказов приходится на осень. Летом регион не готов принимать большие корпоративные группы из-за дефицита мест в отелях. Помимо этого, в высокий сезон авиаперелеты в республику дорожают в 1,5 - 2 раза. Специалисты агентств считают, что перспективное время года для делового туризма в Крыму - это весна: нет наплыва туристов и цены в отелях ниже, чем летом.

Лучшим местом для корпоративных туров традиционно считаются оборудованные всем необходимым для проведения деловых мероприятий отели южного берега. Средняя численность корпоративных групп, приезжающих в Крым, - 50 - 70 человек. Но бывают группы и более 500 человек. Бюджет российских компаний на одну группу из 50 - 60 человек - 3 - 5 миллионов рублей (с учетом переезда, проживания, питания, деловой программы и развлечений).

Клиенты агентств по организации корпоративных мероприятий - российские финансовые, нефтегазовые, энергетические, строительные, страховые, сельскохозяйственные и IT-компании. Среди них есть как игроки федерального масштаба, так и небольшие фирмы.

Приезжают в Крым, несмотря на санкции, и сотрудники представительств западных компаний в РФ.

- Сейчас западные компании едут в Крым открыто, до 2017 года ехали неофициально, потому что на корпоративном уровне существовал запрет, - поясняет Алексей Федоров.

Ассортимент услуг, которые предлагают MICE-агентства корпорантам, весьма разнообразен: тимбилдинг на джипах, в средневековом стиле, в пещерных городах, винный тимбилдинг, квест-тренинги и многое другое.

- Тренд последнего года - это квесты. Например, квесты на джипах по горам или морские квесты на яхтах, во время которых участники учатся морскому делу и решают командные задачи. Но не теряют популярности и классические экскурсионные программы, - говорит Александр Лазарев.

В направлении делового туризма Крым пока уступает Сочи. На полуострове дефицит высококлассных отелей с большими залами для мероприятий, а это одно из главных требований заказчиков.

- Как-то в межсезонье нам надо было разместить группу из 1000 человек. Мы не смогли поселить всех в одном отеле, разместили в двух. Но иногда даже меньшее количество устроить сложно, - говорит Алексей Федоров.

Крымские власти обещают, что этот вопрос в скором времени удастся решить. О своих планах построить на полуострове современные отели мирового уровня заявили турецкие, сирийские и российские инвесторы. Правда, дальше слов дело пока не пошло. Чиновники надеются, что ситуация изменится после открытия железнодорожной части Крымского моста, а также после утверждения муниципалитетами градостроительной документации.

Еще одна проблема - в Крыму мало ресторанов и банкетных площадок, которые могли бы организовать гала-ужин для большого количества людей. Это же касается и концертных залов.

- Есть заявки на проведение мероприятий с участием 500 - 800 человек, но нет концертных площадок, рассчитанных на такое количество посетителей, - говорит организатор праздников студии "Атмосфера" Ирина Вейс.

Сдерживающим фактором являются и цены на авиабилеты.

- Корпоративные клиенты всегда имеют ограниченный бюджет и достаточно сжатые временные сроки, поэтому продолжение программы государственного субсидирования авиаперелетов в Крым сделает более конкурентным наше направление, - считают в "Инфлот-туре".

Есть у Крыма и свои конкурентные преимущества. Это новое интересное направление внутреннего корпоративного туризма. Транспортная доступность региона после открытия нового терминала аэропорта улучшилась, а после открытия трассы "Таврида" вырастет еще больше.

Помимо этого, Крым вошел в тройку лидеров среди регионов РФ по событийному туризму. Полуостров первый в рейтинге регионов винного туризма: осенние фестивали "Ноябрьфест" и Winefest завоевали любовь туристов.

- Перспективное направление для Крыма - это интеграция корпоративного мероприятия в проводимые в регионе винные, исторические, гастрономические фестивали, которые на слуху у всей России, - считает Александр Лазарев.

В целом же для полуострова развитие делового туризма становится приоритетным с точки зрения роста туристического потока в межсезонье. По прогнозам, при определенных условиях регион может войти в пятерку лидеров бизнес-туризма в РФ. .

Справка "РГ"

Корпоративные туры - это один из механизмов мотивации и сплочения коллектива. Их организуют с различной целью: продвижение товара, обучение сотрудников (семинары, тренинги, конференции), подведение итогов года, посещение профильных выставок и конгрессов и т. д. Обычно мероприятие состоит из двух частей - деловой и развлекательной. Средний чек таких выездных мероприятий для компаний - около 60 тысяч рублей на человека за поездку по России и 130 тысяч за заграничный тур. Средняя продолжительность корпоративных туров по РФ - 2 - 3 дня.