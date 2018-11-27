Обходя запреты и ограничения в отношении Крыма, местные бизнесмены становятся настоящими виртуозами международной торговли. Для этого им приходится создавать новые компании, электронные торговые площадки в интернете и представлять свою продукцию в торговых домах. Порой это сложнее, чем верблюду пройти через игольное ушко.

Крымским производителям есть что предложить иностранным партнерам, главное сейчас - найти законный вариант, как это сделать. Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Пьянящий экспорт

Согласно данным таможенной статистики РФ, в 2018 году Крым экспортировал в страны дальнего и ближнего зарубежья продукцию машиностроения, химической промышленности, пластмассовые изделия и корабли. Часть экспорта приходится на продукцию АПК. Сельхозпредприятия поставили за рубеж товаров на 2,4 миллиона долларов. В основном отправляли винодельческую (60 процентов) и мясную продукцию (19 процентов).

Даже в условиях объявленной Киевом экономической блокады Крыма основным государством-импортером его продукции остается все та же Украина. На ее долю приходится 48 процентов экспортируемой из Крыма продукции. В пятерке лидеров Казахстан (24 процента), Белоруссия (девять процентов) и Абхазия (5,5 процента). Значительно увеличили экспорт местные виноделы.

- В 2017 году завод отправил в Казахстан, Китай, Белоруссию, ЛНР и ДНР в общей сложности около 200 тысяч бутылок, - рассказала "РГ" генеральный директор одного из крупнейших винодельческих предприятий Янина Павленко. - На сегодняшний день в эти страны уже отправлено 265 тысяч бутылок, и до конца года планируется отгрузить в Китай и на Тайвань еще 85 тысяч. Таким образом, в этом году экспорт составит около 350 тысяч бутылок. На 2019 год подписаны контракты уже на 500 тысяч.

По словам топ-менеджера предприятия, крымские виноделы готовы расширять географию поставок за рубеж, но эта цель не является основной. Приоритетом остается насыщение внутреннего рынка. Выйти на азиатские торговые площадки намерены и другие крымские производители.

- Мы участвовали в двух международных выставках, в Гонконге и Шанхае. Отправляли туда пробные партии нашего вина, получившего высокую оценку, и теперь готовимся выйти на этот рынок, - говорит глава винного дома Валерий Захарьин. - В первую очередь, нас интересует Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Еще в 2016 году прорыв на китайский рынок совершил симферопольский пивобезалкогольный комбинат, поставив в Поднебесную свыше 200 тысяч литров пива.

Alibaba не разбойник

Однако пионеры торговли с Китаем уже столкнулись с трудностями, продиктованными санкционной политикой Запада.

- В этом году мы изучали китайский рынок, поставили туда пробные экземпляры продукции, она понравилась нашим партнерам, качество их устроило, - рассказал генеральный директор предприятия, выпускающего косметику, Иван Гладун. - Но мы столкнулись с тем, что наши контрагенты не хотят видеть слово "Крым" в названии бренда, не хотят работать с компаниями, расположенными на полуострове. Не то чтобы они поддерживали санкции США, скорее сами боятся под них попасть.

С похожими трудностями предприятию пришлось столкнуться и в торговле с Казахстаном. Местная налоговая служба рассматривает Крым как третью страну, отказываясь считать частью России. Чтобы обойти эти препятствия, предприятию пришлось отгружать свою продукцию в Казахстан через фирму на материке. Тем не менее крымское предприятие от своих намерений выйти на азиатский рынок отказываться не спешит и ведет переговоры с представителем интернет-ретейла Alibaba Group.

- Вместе с Крымским экспортным центром мы поставили цель провести переговоры с Alibaba Group, нам пообещали предоставить возможность выйти на торговую площадку портала Alibaba.com, - рассказал Иван Гладун. - В декабре ожидаем подтверждения решения. Через этого гиганта интернет-ретейла рассчитываем продвигать свою продукцию в странах Таможенного союза и за его пределами.

Упростить контакты крымских предпринимателей с Поднебесной призван также Российский дом, который в будущем году откроется в городе Чэнду. Финансовые расходы, связанные с организацией площадки, берет на себя китайская сторона.

- У наших китайских партнеров есть большая заинтересованность в налаживании связей с российским бизнесом, - рассказал руководитель крымского отделения общественной организации предпринимательства "Новая формация" Андрей Неукрытый. - Между структурами крупного бизнеса прочные связи налажены уже давно. А этот проект ориентирован на малый и средний бизнес, что крайне важно для Крыма, где другого формата предпринимательства фактически и нет.

По словам представителя "Новой формации", Российский дом станет местом, где любой заинтересованный в налаживании деловых контактов с Китаем предприниматель сможет представить свой бизнес. Аналогичные центры уже есть у многих европейских стран и крупных международных корпораций. Общие сферы интересов также известны.

- Это торговля, производство стройматериалов, товары массового потребительского спроса, продукты питания и ИТ-индустрия, - рассказал Андрей Неукрытый.

Кроме того, по линии министерства экономического развития Крыма предприниматели республики могут рассчитывать на компенсацию за участие в международных выставках. При согласовании с министерством бюджет возьмет на себя траты, связанные с участием в выставочной деятельности, а предпринимателю придется оплатить лишь транспортные расходы и проживание в гостинице.

- Совместно с южным центром поддержки экспорта мы также помогаем в продвижении крымских товаров на электронных торговых площадках, - сообщил первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик.

Фрукты из Абхазии, фосфаты из Сирии

Новые возможности открываются для Крыма в торговле с Абхазией. По итогам первого заседания совместной межправительственной комиссии между республиками согласован план развития торгово-экономического сотрудничества на ближайшие три года. Из Крыма в Абхазию планируется отправлять сельхозпродукцию и продовольствие, а также промышленные товары и суда различного назначения. На полуостров будут завозить кукурузу, фрукты, растительное масло, питьевую воду, безалкогольные напитки и стройматериалы.

Еще одним важным вектором расширения экспорта крымской продукции становится ближневосточное направление. С начала 2018 года Крым экспортировал в Ливан, Сирию и Египет 345,3 тысячи тонн зерна. В октябре состоялся визит крымской делегации в Дамаск, где обсуждали формат будущего торгового дома и совместной судоходной компании.

- Работа торгового дома будет ориентирована на быстрые и эффективные коммуникации предпринимателей обеих стран, - заявил глава республики Сергей Аксенов на выездной сессии V Ялтинского международного экономического форума. - Правительство Крыма сделает все возможное для поддержки торгового дома. Помимо продуктов питания Крым готов отправлять в Сирию сварочное и электротехническое оборудование, он заинтересован в поставках из арабской республики фосфатов для химической промышленности, а также фруктов.