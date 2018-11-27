Крымские ученые разработали технологию обогащения сельхозземель

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского усовершенствовали и довели до промышленного применения технологию переработки отходов животноводства в биогумус. Благодаря этому крымские аграрии смогут не только повышать урожайность в условиях дефицита поливной воды, но и эффективно восстанавливать загрязненную почву. Ученые уже опробовали свою разработку на полях и убедились в ее эффективности.

О пользе червей

- Эффективность гуминовой кислоты связана с двумя факторами: активацией микроорганизмов в почве и взаимодействием вносимых веществ с микро- и макроэлементами, что делает такие удобрения более доступными для растений, - говорит доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Подопригора. - Исходя из этого мы поняли, что сможем решить многие актуальные для Крыма проблемы.

Главная - повышение плодородия почвы путем внесения в нее биогумуса (продукта переработки компоста навозными червями), в котором по стандартной норме около 40 процентов гуминовых веществ. Чтобы внести их в почву, ученые разработали специальную гранулу, которая помимо прочего сама будет являться носителем азотофиксаторов и других биологически активных веществ. Причем внести гранулу можно с помощью уже применяемых технологий сева.

Для сельхозпроизводителей на полуострове предложение крымских ученых очень актуально, потому что внесенные в почву азотные удобрения эффективны при определенном количестве влаги, которой зачастую нет. Биогумус же позволяет задерживать в почве уже имеющуюся.

- Внося биогумус в почву, мы повышаем количество микроорганизмов, которые многократно увеличивают переработку органических веществ, - говорит сотрудник кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ Павел Калиновский. - Если почва неплодородна из-за недостатка микрофлоры, то при использовании биогумуса плодородие восстановится.

Лабораторные исследования показали, что благодаря внесению в почву биогумуса и вытяжки из него, происходит увеличение плодородия почвы за счет собственной микрофлоры и прибавляется 40 - 60 процентов гумусовых веществ.

На засоленных почвах

Кроме того, с помощью биогумуса растения смогут взять из почвы ровно столько микроэлементов, сколько им необходимо даже в засоленной земле, где натрий не дает микроэлементам попасть в растения. Ни для кого не секрет, что часть аграрных районов Крымского полуострова как раз имеет засоленную и заизвесткованную почву. И без специальной обработки выживают на ней редкие растения.

- Восстановление почвы возможно с помощью полученной нами вытяжки из биогумуса, - пояснил Калиновский. - При ее добавлении в загрязненную почву происходит связывание вредных компонентов. Так, с помощью вытяжки можно уменьшить засоленность почвы на 10 - 15 процентов.

- Мы сейчас проводим исследования, соединяя экстракт вытяжки биогумуса с солями различных тяжелых металлов, а затем изучаем свойства полученного осадка, - рассказывает Владимир Подопригора. - Зная его свойства, мы научимся эффективно использовать вещества, чтобы можно было не просто использовать засоленную почву, а делать это экономически выгодно.

Следующий этап - добиться восстановления почвы после нефтяного загрязнения.

- Сейчас разлитые нефтепродукты собирают и вывозят с территории, а существующие технологии требуют примерно 10 лет для восстановления почвы, - продолжает он. - Если использовать биогумус и вытяжку, можно сократить этот срок. Еще одной проблемой в Крыму является химическое загрязнение почв, в частности, северной части полуострова. Как показывает практика, мы можем восстановить и их.

Масштабное применение разработки крымских ученых позволит Крыму решить еще одну проблему - утилизировать отходы свиноводства и птицеводства.

- Мы можем забирать навоз с соломой прямо из птичника и через 90 дней получать 40-процентный биогумус, - говорит Владимир Подопригора.

Вышли в поля

Ученые опробовали свою разработку сначала на картофельных и овощных полях, где урожайность оказалась в 1,5 раза выше, чем без обработки, а затем - в садах.

- Мы использовали биогумус и вытяжку из него при закладке молодого сада, - рассказал учредитель нескольких фермерских хозяйств в Бахчисарайском районе Валерий Гончаренко. - Внесли примерно семь литров на гектар. Расходы получились втрое меньше, чем при применении традиционных удобрений, а эффект аналогичный. При сложности грунта и весенней посадке сада у нас не принялись примерно 1,5 процента саженцев, то есть потери в пределах нормы.

В Джанкойском районе два фермера, у которых 400 гектаров сельхозземли, всегда обрабатывали ее гербицидами, но в прошлом году случилась засуха и им посоветовали применить гумус. В результате их посевы дождались дождя, тогда как на соседних полях урожай погиб.

Разработка ученых заинтересовала и других сельхозпроизводителей, которые готовы принимать участие в пилотном проекте.

- Я много лет занимался гуматами, нам поступали предложения и из России, и с Украины, - говорит руководитель КФХ в Первомайском районе Валерий Хаситошвили. - Но мы от них отказались, во-первых, потому что дорого, а во-вторых, не увидели ожидаемого эффекта. Но нам было бы интересно увидеть, какой эффект даст крымская разработка. Тем более что в Крыму проблемы с поливом. Так что мы с удовольствием будем работать с институтом, хотелось бы, чтобы еще не просто продавали препарат, а вели нас.

Правда, где закупить чудо-гранулы, аграрии не знают, ведь промышленного производства пока нет. Запасов, произведенных в лаборатории КФУ в объеме 10 тонн, хватит разве только на экспериментальные посевы. Поэтому нужно создавать новое производство. А для этого надо искать инвестиции. .