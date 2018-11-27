На Крым обрушатся пятиметровые волны

Об ухудшении погоды на полуострове предупредило МЧС. В Черном и Азовском морях ожидается шторм, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Шторм у берегов полуострова ожидают в связи с приходом южного циклона, который властвует на полуострове с сегодняшнего дня. Стихия будет бушевать в Азовском море, Каркинитском заливе, северной и северо-восточной частях Черного моря.

Согласно прогнозу синоптиков, высота волн 27 ноября будет достигать 1,3-2 метров, 28 ноября - 2-3 метров, 29 и 30 ноября - 3-4 метров, а в северо-восточной части Черного моря - до 4-5 метров.

Днем 28 ноября ожидается очень сильный мокрый снег, усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра до 17-22 метров в секунду. 29-30 ноября - очень сильный северо-восточный ветер до 25-30 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус двух - минус семи градусов.