В Ростовской области растет число семейных животноводческих ферм. Причем иногда такие фермы южане создают с нуля, не имея никакого опыта, да еще и направления выбирают не самые популярные: разводят перепелок, страусов, коз или кроликов. Что заставляет предпринимателей идти на риск? Корреспондент "РГ" пообщался с некоторыми из них, чтобы выяснить, выгодно ли сейчас заниматься альтернативным животноводством и есть ли перспективы у такого бизнеса.

Не только ценный мех

Для жителей Неклиновского района Романа и Анны Пудышевых кролиководство стало делом всей жизни. По профессии химики-технологи, они работали на крупном заводе, но мечтали открыть свое дело. Первая семейная ферма, обустроенная на побережье Таганрогского залива, была уничтожена наводнением. Погибло больше 1,5 тысячи кроликов. Но предприниматели не сдались. Сейчас они выращивают 18 тысяч кроликов в год и планируют в ближайшее время вдвое увеличить поголовье.

Роман после вуза несколько лет проработал на крупном ростовском заводе, потом ушел в книжное издательство, а когда грянул кризис, подался в предприниматели, открыв хлебный ларек. Потом увлекся птичьим бизнесом.

- В крупной компании по разведению индеек нам предложили взять в аренду несколько торговых павильонов. Месяца три работали в убыток. Как-то я посетил огромный склад предприятия - он был до потолка забит нераспроданными консервами. Но потом индюшатину оценили, и она перестала залеживаться на полках. Тем временем компания переориентировалась на столичный регион и ограничила поставки местным дистрибьютерам. Надо было срочно менять ассортимент. Курица - банально, свининой и говядиной торгует каждая мясная лавка. Но, самое главное, хотелось не посредничать, а самому что-то производить, собственную ферму построить.

Остановились на кроликах. Тестовый крольчатник, рассчитанный на производство одной тонны мяса в месяц, Роман вместе с тестем возвели на своем земельном участке в селе Морской Чулек. Позже как раз она и пострадала при наводнении. Но не бывает худа без добра. В 2012 году Минсельхоз РФ объявил первый конкурс среди начинающих фермеров на получение грантов. Из 120 соискателей в Ростовской области победили 14 предпринимателей, в том числе и Роман. Его проект производства крольчатины отличался конкретными финансовыми выкладками и знанием дела. Пудышеву предоставили грант 1,5 миллиона рублей. Так супруги получили первую часть стартового капитала и приобрели разрушающуюся свиноферму.

Второй грант Минсельхоза - 5,4 миллиона рублей был потрачен на переоборудование помещения, где установили автоматизированные системы уборки, вентиляции, поения, поддержания микроклимата и дезинфекции, а также на закупку маточного стада кроликов. Контракт на поставку поголовья Пудышевы заключили с крупным селекционным центром во Франции, и только через восемь месяцев переговоров французские бройлеры хиколь (мясная порода, отличающаяся скороспелостью и высокими качественными характеристиками) прибыли на ферму в донское село Самбек.

Мобильные поставки

Достаточно высокую цену на диетическую крольчатину (в крупных торговых сетях это мясо продают по 400 - 470 рублей за килограмм, в небольших магазинах - по 425) предприниматель объясняет, в первую очередь, дорогими кормами. 80 процентов себестоимости мяса кролика - специальный комбикорм с добавкой топинамбура. При неправильной кормежке производительность хиколей снижается. Очень дорого, по словам фермера, обходятся ветеринарные услуги.

- Раньше обследование тушки кролика в Ростовской области стоило 36 рублей, сейчас - 12 рублей, и это все равно дорого. На Кубани же ветеринары берут за аналогичную услугу пять рублей, в Брянске - всего полтора рубля. Нас спасает мобильность. Допустим, локальная сеть просит 20 килограммов, и мы тут же осуществляем доставку. Продавцам отдаем мясо кроликов по цене 250 рублей за один килограмм, - рассказывает Роман.

С крупными торговыми сетями Пудышевы работали через дистрибьютеров, но отказались от такой схемы. По словам Романа, представители крупного ретейла, чтобы привлечь покупателей, сильно демпингуют, поэтому стараются сбить цену у производителей. Фермерам, которые не вышли на масштабные объемы, эти предложения невыгодны.

В ближайшем будущем на семейной ферме Пудышевых планируется производить 20 - 24 тонны крольчатины в месяц. Один из старых заброшенных корпусов бывшей свинофермы - следующий на реконструкцию: меньше чем через год здесь будет обитать 16-тысячное поголовье кроликов.

Коза свинье не товарищ

Жители села Советского Сафоновы давно мечтали о собственной молочной ферме и решили заняться козоводством. В Ростовской области это направление не столь развито, селяне предпочитают держать коров или же выращивать свиней. По словам Артема Сафонова, именно отсутствие конкуренции во многом и определило их выбор. К тому же в сравнении с коровой козе требуется кормов раз в шесть меньше, и не надо много воды. Да и стоят козы сравнительно недорого, а еще отличаются крепким здоровьем.

Высокая стоимость козьего молока и сыра (литр молока в рознице стоит 100 рублей, один килограмм сыра - от двух тысяч рублей) довольно быстро покрывает затраты на организацию бизнеса. Еще один большой плюс: эти животные плодовиты, так что поголовье быстро увеличивается. Выбрав молочное направление, козоводы сделали ставку на зааненскую породу, которая ценится за продуктивность. Заводчики отмечают, что уже при первом окоте коза может дать до 700 литров молока за год, а в перспективе ее продуктивность достигает 1 - 2 тонны. И для этой семьи существенной поддержкой тоже стал грант Минсельхоза РФ, который Сафоновы выиграли два года назад.

- По программе "Семейный фермер" мы получили 8,6 миллиона рублей, на которые приобрели практически все: от трактора для заготовки кормов до молочного оборудования, - говорит Артем Сафонов.

Но есть у этого бизнеса и обратная сторона медали. Так как козьих ферм на Дону очень мало, Сафоновым пришлось набираться опыта в других регионах.

- Большую часть необходимых знаний я черпаю из интернета, где сейчас множество специальных сайтов для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, - рассказывает Сафонов. - Но все-таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому регулярно езжу в командировки, смотрю, как обустроены другие российские фермы. И до сих пор не встретил ни одного типового хозяйства: российские козоводы строят фермы кто во что горазд. Поэтому учимся уже на их ошибках.

Сейчас на ферме 135 голов. Первую партию предприниматели приобрели в прошлом году у донских заводчиков, вторую - в племенном хозяйстве Ставропольского края. В планах Сафоновых - получить статус племенного репродуктора и кроме производства молока и сыров разводить племенных животных. Большую часть продукции фермеры сдают местным сыроварам, около 300 литров идет на изготовление собственных сыров.

- Сыр я варю сам, чтобы вникнуть во все тонкости процесса, - говорит Артем Сафонов. - Даже прошел обучение на двухнедельных курсах в Угличе, в институте маслоделия и сыроделия. Там дают общие представления, а дальше надо изучать специальную литературу и закреплять знания на практике. Сейчас мы делаем полумягкие сыры, планируем производить востребованные на рынке буррато и моцареллу. .

Кстати

Получателями грантовой поддержки в Ростовской области за 2012 - 2018 годы стали 678 фермеров: 583 начинающих и 95 владельцев семейных животноводческих ферм. В общей сложности из бюджета им перечислили 1,7 миллиарда рублей. Причем из общего количества участников 57 крестьянско-фермерских хозяйств - многодетные семьи, а 247 владельцев КФХ - молодые специалисты. За пять лет благодаря бюджетной поддержке и собственной активности участники программы создали около тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве. Еще около 250 планируется создать до конца этого года. Размер гранта в текущем году на одну семейную ферму в среднем составляет 10 миллионов рублей, на одного начинающего фермера - 2,1 миллиона рублей.

Комментарий

Дмитрий Беляев, главный редактор Национального аграрного агентства ROSNG:

- Экспериментировать людей заставляет экономическая ситуация. Почему стало много заброшенных свиноферм? Фермеры опасаются потерять поголовье из-за африканской чумы свиней. Чтобы не допустить распространения вируса, в радиусе 20 километров вокруг очага уничтожают все поголовье диких и домашних свиней. И хотя это потом компенсируют из бюджета, тратить свои средства и силы, чтобы в одночасье все потерять, хотят немногие. Аналогичная ситуация с птичьим гриппом. Кроме того, появилось немало крупных птицефабрик, с которыми владельцам небольших хозяйств невозможно конкурировать. То, что у нас стало активно развиваться альтернативное животноводство и фермеры набираются опыта, заняв свободную нишу, это хорошо. Однако это локальный бизнес, который не решит проблему продовольственной безопасности страны в целом. Накормить всех одними кроликами, перепелками, страусами и напоить козьим молоком невозможно. Продать такую продукцию в федеральные торговые сети также крайне сложно: они не хотят возиться с мелкими поставщиками. Выход - в создании кооперативов. В Ростовской области уже был такой опыт. Была создана Ассоциация кролиководов Дона, чтобы предлагать крупному ретейлу большие лоты, обеспечить регулярность поставок, как они хотят. Не получилось. У торговых сетей оказались завышенные требования.