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27.11.2018 19:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

Крымский филиал Главгосэкспертизы России сегодня выдал положительное заключение на проект реконструкции большой и малой Митридатских лестниц в Керчи, восстановление которых было остановлено в сентябре 2018 года. 

Фото: Пресс-служба городского совета Керчи
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В результате реконструкции, которая проводится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, на большой лестнице будут отремонтированы фундаменты, восстановлена кладка, удалена трава, дикий виноград и деревья, которые проросли в подпорных стенах, заново облицованы первый и второй ярус лестницы.

Далее строители восстановят помещения на втором ярусе, перестроят четвертый ярус, переложат все ступени. Три первых яруса получат новое ограждение, соответствующее общим архитектурно-декоративным решениям. А скульптуры грифонов и бетонные вазы будут отреставрированы и возвращены на прежнее место.

На Малой лестнице заменят облицовку, восстановят декоративные элементы, ограждения, ступени и плитку на площадках, укрепят кладку стен. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, решено убрать облицовочную плитку со стен.

Справка "РГ"

Большая и малая Митридатские лестницы площадью 3500 и 379 квадратных метров находятся в центре Керчи и ведут на вершину горы Митридат - самую высокую точку города.

Большая лестница из 432 ступеней была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби, состояла из трех ярусов и вела к историческому музею, который располагался на склоне горы. После Крымской войны 1853-1856 годов была перестроена. Получила серьезные повреждения в годы Великой Отечественной войны, грифоны исчезли, был утрачен практически весь декор и балюстрады с вазами. В 1950-х был достроен четвертый ярус, а в 1960-е началось восстановление лестницы, при котором использованы фрагменты статуй, найденных неподалеку. Современный вид, соответствующий первоначальному проекту, лестница приобрела в 1980-х годах.  Малая Митридатская лестница в классицистическом стиле появилась в 1866 году на пожертвования местного купца. Реставрировалась в 1960 и в 1989 годах.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, в последние годы состояние объекта культурного наследия XIX века постройки заметно ухудшилось. В 2015 году рухнула часть большой лестницы, обвалился арочный свод, возникла трещина в склепе Деметры, которая повлекла за собой дальнейшие разрушения. При обследовании сооружения было выявлено множество дефектов и повреждений, декоративные элементы находились в аварийном состоянии.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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