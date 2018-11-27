Ростовские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс

В Ростове представили аппаратно-программный комплекс для ранней диагностики онкологических заболеваний. Болезнь будут определять по выдыхаемому человеком воздуху, а "сенсором" выступит лабораторная крыса.

- Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе. После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания, - уточнили представители ЮФУ во время презентации необычного комплекса в Южном федеральном университете.

Демонстрация прошла в рамках совещания, посвященного проблеме скрининга и ранней диагностики социально значимых заболеваний. Как сообщили разработчики уникальной технологии, на процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут.

По словам заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований - руководителя направления химико-биологических и медицинских исследований Александра Панфилова, система не имеет мировых аналогов, а автоматизация процедуры обследования позволит проводить большие объемы работ по диспансеризации населения.