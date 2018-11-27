"Солнечные" дети с Дона выступили на международной сцене на Урале

Коллектив "Забавушка" из Ростова-на-Дону, в составе которого дети с синдромом Дауна и аутизмом, а также их творческие и неунывающие мамы, стал лауреатом второй степени на 3-м Международном фестивале инклюзивного творчества InclusiveArtв номинации "Народный вокал". Мечта необычных артистов, которым деньги на дорогу собирали всем миром, сбылась: они вышли на большую сцену и совершили первое путешествие на самолете в Екатеринбург. Теперь у них масса впечатлений от поездки, диплом победителя в руках, а еще много новых друзей по всей России, благодаря которым участие в фестивале стало возможным.

На снежный Урал коллектив из десяти человек добирался самолетом. В долгожданной поездке их сопровождал и корреспондент "РГ". Трехчасовой перелет на комфортабельном боинге артисты выдержали хорошо. А когда вышли из здания аэропорта после посадки, их уже ждал микроавтобус.

В гостинице с ростовских гостей не стали брать дополнительную плату за ранее заселение и сразу накормили завтраком. А после небольшого отдыха "Забавушка" в полном составе отправилась на торжественную церемонию награждения и открытие фестиваля.

В Екатеринбург ростовчане привезли свой победный номер, фольклорную композицию "Возле речки, возле моста". Для необычных артистов это было волнительное событие. Они к нему готовились и его ждали с большим нетерпением. А когда пришло время выхода на сцену, не растерялись и выступили на все сто.

Ростовчане очень отличались от других конкурсантов. И не только составом участников, но и эффектными костюмами и репертуаром. А еще колоритным донским говором, который казался диковинным окающим артистам с Урала. Яркие казачьи наряды изготовлены руками мам участников ансамбля. Зрители их встретили бурными аплодисментами. А когда награда была в руках у руководителя "Забавушки" Елены Климкиной, она взяла микрофон и со сцены поблагодарила всех и каждого, кто не остался в стороне и сделал невозможное возможным.

- Я благодарю "Российскую газету", которая нас заметила, обратила внимание на нашу проблему, не прошла мимо. А еще огромное спасибо всем, кто отправлял нам помощь. 100, 200, 500 рублей... Для нас это неоценимая поддержка. Люди со всей страны, желали нам удачи и исполнения желаний. За считанные часы после выхода первой публикации о нас на счет пришла основная сумма и мы смогли оплатить перелет и купить билеты. Всего собрано 214 тысяч рублей. Мы тронуты до глубины души! Низкий всем поклон. Мы отчитаемся за каждую копеечку, - сказала Елена Климкина со сцены.

Напомним, за судьбой ростовской "Забавушки" читатели "РГ" следят уже две недели. Впервые наша газета рассказала о коллективе, его создателе и применяемых в нем методиках в номере за 15 ноября. Уникальность ансамбля в том, что в нем занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых в силу диагнозов проблемы с речью и общением. Но благодаря методике логопеда-дефектолога, преподавателя кафедры коррекционной педагогики Южного Федерального Университета, при этом являющегося профессиональным музыкантом, такие дети начинают петь быстрее, чем говорить. И помогает им в этом фольклор.

В репертуаре коллектива, которому уже шесть лет, казачьи и русские народные песни. И если в начале пути некоторые сегодняшние артисты не могли и слова сказать, сегодня они знают наизусть полтора десятка песен! С концертами они уже не раз выезжали в детские дома, больницы, школы. И везде их встречают аплодисментами. Такая награда артистам очень нравится. Это вдохновляет педагога на новые идеи, а родителям, которые не сидят сложа руки, дает силы и творческий подъем для дальнейших действий.

- Мы очень благодарны судьбе, которая свела нас с прекрасным педагогом Еленой Климкиной, - говорит одна из мам Ирина Степанова. - Для нас каждая суббота - праздник. Ксюша ждет с нетерпением каждую репетицию. Да я и сама вижу, какой произошел сдвиг в ее развитии за это время.

То, что у дочери синдром Дауна стало неожиданным известием еще в роддоме. Женщина в ужасе вспоминает, каким шоком стало для нее это известие. Трое старших здоровых, успешных детей. Никто и предположить не мог, что их четвертый ребенок окажется с пороком. Да и медсестры в роддоме советовали "Оставь!". Но семья решила, что сделает все, для того, чтобы дочка стала полноценным членом общества. А сейчас, видя результаты, - Ксюша занимается спортом, поет, танцует, рисует - ее мама поддерживает таких же, как и она, мам детей с синдромом Дауна...

Собранных при помощи "РГ" денег хватило не только на перелет для десяти человек, но и на гостиницу, питание и экскурсии членов коллектива. Только на билеты ушло 85562 рубля и еще 39 тысяч - на проживание. Также перед поездкой были приобретены новые шали. Плюс питание десяти человек в течение трех дней и посещение уникального музея камнерезного искусства.

- Денег хватило на все! А также еще осталось на покупку микрофонов и другие нужды ансамбля, - отчиталась педагог. - Спасибо за исполнение нашей мечты! А еще за то, что мы увидели настоящую русскую зиму (в Ростове такого снега не бывает) и попробовали настоящие уральские пельмени.

Примечательно, что занятия для таких ребят в "Забавушке" бесплатны. Мамы по собственной инициативе собирают деньги на коммунальные платежи в арендованном помещении, где проходят репетиции. Сами шьют костюмы, выкраивают деньги на поездки. Правда, именно из-за дороговизны билетов и проживания участие в конкурсах и выступление в других городах для них практически невозможно. Поэтому, узнав о победе, артисты и их руководитель сперва очень обрадовались, а потом огорчились: средств на поездку не было. А их приглашали на участие в гала-концерте аж на Урал.

Но все волнения уже позади. И вот теперь еще одна радостная новость: после выхода ряда публикаций о "Забавушке" у коллектива появился спонсор. Многодетная мама, одной из первых протянувшая руку помощи, попросила не разглашать ее имя и пообещала и в дальнейшем оказывать помощь ансамблю. А министерство культуры Ростовской области пообещало включить "Забавушку" в список участников всех культурных мероприятий в регионе, а еще помочь с баянистом - раньше аккомпаниатора у коллектива не было, никто не хотел работать на общественных началах. Теперь, скорее всего, в помощь привлекут студентов колледжей искусств и культуры или консерватории в качестве практических занятий. Для них самих наверняка это будет отличный опыт.

- Мы поздравляем "Забавушку" с победой в международном фестивале и очень благодарны неравнодушным людям за поддержку коллектива. Я видел этот уникальный ансамбль, чувствуется, что руководитель вкладывает душу в свою работу. Ребята в нем занимаются уникальные и результат их деятельности налицо, - заявил министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. - Я рад что этот коллектив возник не по чьей-то указке, а от души. Он добился больших результатов и достойно представил Ростовскую область на международном уровне. Принято решение поощрить коллектив благодарственным письмом от минкультуры.

2019-й год на Дону объявлен губернатором Ростовской области Годом народного творчества. В связи с этим планируется проведение множества мероприятий, постоянным участником которых станет теперь и ростовская "Забавушка".