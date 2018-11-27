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27.11.2018 11:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

О субсидиях начистоту

В регионе будут дотировать половину стоимости тарифа на вывоз мусора
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7729 (266)
В республиканском бюджете 2019 года предусмотрены страховые средства, призванные защитить регионального оператора обращения с твердыми коммунальными отходами от финансового провала в начале года. В дальнейшем главному регулятору санитарной очистки полуострова придется зарабатывать самому.

С 1 января Крым готовится начать борьбу с мусором на улицах городов и поселков по новым правилам. В республике, как и во всей России, за санитарную очистку будут отвечать региональные операторы. В Крыму их два: ООО "Альтфатер Крым" уже работает в Большой Ялте и Алуште, остальной частью республики займется ГУП РК "Крымэкоресурсы". До нового года оба оператора должны сформировать пул субподрядных организаций, которые непосредственно будут собирать мусор у населения и вывозить отходы на полигоны. Предвидя сложности с поступлением платежей, в республиканском бюджете на 2019 год предусмотрели 170 миллионов рублей в качестве финансового буфера на старте работы одного из операторов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Сбором мусора в Крыму займутся два региональных оператора

- Это возвратные средства, - сообщил министр ЖКХ Крыма Виталий Глотов. - Учитывая, что первые платежи поступят оператору "Крымэкоресурсы" не раньше 10 февраля, а рассчитываться с подрядными организациями ему нужно будет уже в январе, мы предусмотрели такую сумму в бюджете.

Размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Крыму пока не установлен, однако уже известно, что он будет дотационным.

- Экономически обоснованная сумма, необходимая для утилизации одного кубометра бытового мусора, составляет 121 рубль. Сейчас тариф - 63 рубля. Поднять его в два раза мы не можем, он и дальше будет оставаться социальным, - пояснил Виталий Глотов.

В самом большом городе полуострова, Симферополе, к средневзвешенному по Крыму тарифу, скорее всего, добавится еще 29 рублей. Таким образом, он вырастет до 92 рублей за кубометр отходов, но все равно не достигнет экономически обоснованного. В профильном министерстве утверждают, что ставка тарифа на сбор и утилизацию мусора оставалась неизменной в Крыму на протяжении последних четырех лет.

В Крыму предложили ввести дифференцированные тарифы на воду

При этом регион в целом, и особенно Симферополь, испытывает острый дефицит мусорных контейнеров. Стоимость стандартного пластикового бака объемом 0,75 кубометра - около 22 тысяч рублей. Однако закупать по такой цене емкости, средний срок службы которых не превышает года, крайне невыгодно. Тем более что в следующем году министерство ЖКХ Крыма будет испытывать дефицит бюджетного финансирования в сумме более двух миллиардов рублей. Поэтому в профильном министерстве намерены решить проблему, закупая металлические контейнеры в одном из исправительных учреждений.

Напомним, мусорная и транспортная проблемы стали основными причинами кризиса власти в крымской столице. С октября город находится под особым управлением правительственной комиссии во главе с вице-премьером Юрием Гоцанюком. 15 ноября депутаты горсовета отправили в отставку возглавлявшего город Игоря Лукашева, назначив исполняющим обязанности главы администрации Симферополя Наталью Маленко.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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