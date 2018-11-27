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27.11.2018 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Потекло оранжевое золото

В РФ из Абхазии ввезли рекордное количество цитрусовых
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Экономика Юга России №7729 (266)
В два с половиной раза больше цитрусовых перевезли за месяц через российско-абхазскую границу. По данным Сочинской таможни, с 15 октября в РФ ввезли 1849 тонн мандаринов, а в прошлом году за то же время всего лишь 700 тонн.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

- Первые партии мандаринов начали ввозить в Россию в середине октября. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенный контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, - говорит начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. - Кроме того, предприниматели используют упрощенный порядок декларирования, что значительно ускоряет время прохождения необходимых таможенных процедур.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас в сутки таможенники оформляют порядка 120 тонн цитрусовых, в 2017-м же этот показатель был равен лишь 20 тоннам. Причиной тому был мраморный клоп, нанесший значительный урон урожаю. Тогда за весь мандариновый сезон, с октября по февраль, в Россию отгрузили только 5,5 тысячи тонн плодов. Для сравнения: в 2016-м цитрусовых ввезли из Абхазии порядка 12 тысяч тонн.

По официальным данным, в прошлом году мраморный клоп уничтожил в Абхазии более 50 процентов урожая мандаринов и 70 процентов фундука. Причем на некоторое время даже пришлось приостановить поставки любой плодово-овощной продукции через российско-абхазскую границу. Надзорные службы РФ опасались, что клоп переберется сначала в Сочи, а позже и в соседние районы. Что, кстати, частично и произошло, однако не вызвало каких-то серьезных последствий для сельского хозяйства России. В этом же сезоне на абхазских плантациях ожидают довольно большой урожай.

Фото: Depositphotos.com
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- Самым урожайным годом считается, когда в республике собирают до 30 - 35 тысяч тонн мандаринов. Как раз столько мы и ожидаем в этом сезоне. В прошлом году было только 15 тысяч тонн, - объясняет временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров. - Причем цитрусовые в этом году качественные. По объему лидирует Гулрыпшский район, речь идет и о частных хозяйствах, и о госпредприятиях.

Также чиновник добавил, что качество продукции связано с большой работой минсельхоза по уничтожению мраморного клопа, основного вредителя цитрусовых. Власти в большом объеме на бесплатной основе выделяли жителям необходимые для борьбы с вредителем препараты, да и сами владельцы мандариновых плантаций приложили максимум усилий, чтобы уничтожить вредителя.

Собирают цитрусовые в Абхазии с середины октября до середины февраля. Пиковыми днями считаются 25 - 27 декабря. Из-за популярности оранжевого плода на Новый год абхазские фермеры стараются большую часть товара реализовать до праздничной недели. Впрочем, такая спешка понятна, ведь и стоимость мандаринов в каждый период разная.

- Перед Новым годом на 15 - 20 процентов подорожают все цитрусовые. Так всегда происходит в конце декабря, - говорит аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лапшин. - Правда, общая доля абхазских мандаринов на российском рынке составляет всего-то около трех процентов. Основные поставки идут из Турции, Марокко и Китая.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Если же брать рынок Краснодарского края, то, согласно официальным данным, сейчас абхазские мандарины занимают здесь четверть всех цитрусовых. Половина завезенных в регион мандаринов прибыла из Пакистана. На втором месте Турция, а замыкает тройку лидеров Израиль. Причем, зная о популярности именно абхазских фруктов, некоторые бизнесмены зачастую пытаются выдать за них товар из Турции и Китая. Чтобы защитить свою продукцию, власти республики подумывают над введением специальной маркировки.

Тем временем в регионе можно встретить и цитрусовые, выращенные в субтропическом Сочи. Правда, их не так много, ведь промышленных плантаций этих фруктов в олимпийской столице нет. По данным минсельхоза Краснодарского края, в этом году в хозяйствах населения урожай ждут на уровне прошлого и позапрошлого годов - не менее 50 тонн.

Что же касается стоимости, то сейчас в приграничном районе Сочи килограмм абхазских мандаринов обойдется в 80 - 100 рублей. На рынках же в центральной части курорта и в магазинах ценник поднимается уже до 120 - 150 рублей. В самой же соседней республике лакомство можно купить гораздо дешевле. Самые доступные плоды, которые удалось найти, стоили 40 - 45 рублей за килограмм, а самые дорогие - 100 рублей. .

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