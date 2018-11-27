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27.11.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего"

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

В Ростове судебные приставы произвели опись в магическом салоне. Арестованные вещи должны пойти в счет погашения долга за неуплату алиментов.

Фото: depositphotos.com
В Воронеже "ясновидящей" отдали 28 миллионов рублей

- У должника изъяли мебель, офисную технику и магическую атрибутику, которая продавалась в магазине, в том числе обереги и свечи. В общей сложности арест наложен имущество стоимостью 195 тысяч рублей, - сообщили "РГ" представители региональной службы судебных приставов.

Алиментщик, в чей салон нагрянули приставы, известен как черный маг Рагон Джин. В общей сложности эзотерик задолжал 150 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Полномочия судебных приставов Разводы и алименты
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