В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего"

В Ростове судебные приставы произвели опись в магическом салоне. Арестованные вещи должны пойти в счет погашения долга за неуплату алиментов.

- У должника изъяли мебель, офисную технику и магическую атрибутику, которая продавалась в магазине, в том числе обереги и свечи. В общей сложности арест наложен имущество стоимостью 195 тысяч рублей, - сообщили "РГ" представители региональной службы судебных приставов.

Алиментщик, в чей салон нагрянули приставы, известен как черный маг Рагон Джин. В общей сложности эзотерик задолжал 150 тысяч рублей.