Коллегия по военным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор осужденного за подготовку теракта в торговом центре в Новочеркасске Ростовской области Максима Мартынова. Приговор, 11 лет колонии строгого режима, признан законным. Апелляционная жалоба отклонена.

По версии следствия, в мае-июне 2016 года Максим Мартынов приобрел у жителя города Шахты Егора Гокина, сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", три тротиловые шашки, а также электродетонатор с двумя проводами и боевую ручную гранату РГД-5. Эти боеприпасы Мартынов незаконно хранил по месту жительства. Купил он этот арсенал для проведения теракта. И уговорил помогать ему своего приятеля Руслана Тамбиева.

Первоначально они хотели взорвать синагогу. По версии следствия, в мае 2017 года приятели спланировали совершить теракт в торговом центре "Арбат" в Новочеркасске. Но трагедии не произошло благодаря тому, что их задержали спецслужбы. А взрывчатку и гранату изъяли при обыске.

Мартынов оформил явку с повинной. По словам его адвокатов, он "раскаялся в содеянном" и помогал следователям. В судебном следствии Северо-Кавказского военного суда, которое продолжалось непривычно коротко - всего три заседания, подсудимый также полностью признал свою вину, что в совокупности могло послужить основанием для судей смягчить ему наказание. Ведь санкции статьи о подготовке теракта предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В общей сложности, путем частичного сложения наказаний, суд назначил ему 11 лет лишения свободы. Вину свою осужденный за тяжкое преступление так и не признал.

Дело Тамбиева было выделено в отдельное производство. Его судили в особом порядке и приговорили к семи годам заключения.