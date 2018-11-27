На Урале банда продавала краденую нефть под видом топлива для печей

В Свердловской области ушло в суд дело группировки, которая промышляла кражей нефти в крупном размере.

"Сотрудники Главного следственного управления МВД области завершили производство по двум уголовным делам в отношении семи граждан, которые обвиняются в хищениях нефти из магистральных трубопроводов при помощи незаконных врезок. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей", - сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Банду в 2017 году собрал 45-летний уроженец города Реж, уже имевший сроки за имущественные преступления.

Сыщики установили: подозреваемые использовали радиостанции для связи друг с другом, видеокамеры для наблюдения за обстановкой и карту расположения магистральных нефтепроводов. Чтобы создать видимость легального бизнеса, для перевозки топлива главарь печатал накладные с реквизитами юрлиц. Откачанную на территории Верхотурского района нефть сообщники хранили на арендованной промбазе, а продавали ее под видом печного топлива.

"На нефтегазовом предприятии зафиксировали падение давления в нефтепроводе и обратились за помощью в правоохранительные органы. Криминальный бизнес был прекращен 22 февраля: оперуполномоченные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья задержали подозреваемых с поличным", - рассказал Валерий Горелых.

Санкция вменяемой членам группировки 158-й статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.