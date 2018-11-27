На Урале сотрудница ломбарда под гипнозом отдала деньги экстрасенсу

Странная история приключилась в одном из екатеринбургских ломбардов: его сотрудница утверждает, что ее загипнотизировали и уговорили отдать деньги из кассы.

По данным городского управления полиции, сегодня в дежурную часть действительно поступило сообщение от работницы ломбарда на улице 8 Марта. По словам заявительницы, она вынесла на улицу некую сумму и отдала неизвестному человеку. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, ищут очевидцев инцидента, чтобы установить полную картину событий.

Между тем РИА Новости со ссылкой на СМИ приводит рассказ сотрудницы ломбарда: к ней будто бы обратилась пожилая женщина-экстрасенс - предложила снять порчу, чтобы избежать смерти. Для достижения эффекта мошенница предложила наполнить ее сумку деньгами и золотом, что поддавшаяся на уговоры жертва и сделала. По данных местных изданий, ломбард лишился таким образом нескольких миллионов рублей.