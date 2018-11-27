Отставной градоначальник Челябинска назначен вице-губернатором

Экс-градоначальник Челябинска Евгений Тефтелев назначен заместителем губернатора. Соответствующее постановление подписано сегодня, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

- К работе заместителя губернатора Евгений Тефтелев приступил с 27 ноября, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Ему поручено курировать работу министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства региона.

Как уже сообщала "РГ", об отставке челябинского градоначальника губернатор Дубровский сообщил 15 ноября, пояснив что "смена власти сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев". Исполняющим обязанности мэра по предложению губернатора был назначен заместитель главы города Владимир Елистратов.

20 ноября Челябинская городска дума утвердила отставку Евгения Тефтелева, а ровно через неделю он получил должность вице-губернатора региона.