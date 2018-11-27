Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций

Культурный проект "Открывая Сибирь" призван показать зрителям красоту индустриального наследия Сибири. В этом году путешествие начнется с Тобольска: художники со всей России исследовали город с помощью фотографии, живописи, графики и звука, и более ста работ составили экспозицию выставки "Открывая Сибирь. Пробежки вокруг Тобольска".

В Новом Пространстве Театра Наций пройдет музыкально-поэтический монолог "Ахматова. Свидетель", поставленный в 2018 году в рамках проекта "Арт-лаборатории" Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Спектакль стал продолжением цикла "Наше все…", который открыл Авангард Леонтьев, а продолжил молодой актер Дмитрий Сердюк. В этой постановке образ Свидетеля - это, скорее, собирательный образ тех, кто когда-либо работал с Ахматовой. В этот раз роли в спектакле, посвященном истории России в контексте ахматовского времени, исполнят актеры Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова.

1 и 2 декабря пройдут мастер-классы, экскурсии, а также лекции о значении индустриального пейзажа в российском искусстве XX века, о том, почему важно поддерживать учреждения культуры и искусства в регионах.