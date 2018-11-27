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27.11.2018 10:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени разработали прототип устройства-имитатора рукописного почерка

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба ТюмГУ Фото: Пресс-служба ТюмГУ
Фото: Пресс-служба ТюмГУ

В тюменском вузе создали и протестировали прототип первого в стране устройства, которое может имитировать рукописный почерк.

Посмотреть, как действует гаджет, можно в этом коротком видео, которое опубликовали авторы проекта.

Фото: depositphotos.com
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Сфер применения у разработки может быть несколько. Так, робот позволит автоматизировать процесс заполнения так называемых сшитых журналов: заполненных от руки документов, например, журнала учета занятий по охране труда на строительном объекте, медицинских бумаг.

"Устройство даст возможность в режиме онлайн подписывать документы через специальное приложение на планшете или смартфоне уникальным авторским почерком: это оптимизирует бизнес-процессы и ускорит принятие решений в компаниях", - рассказал агентству РИА Новости научный руководитель проекта, завкафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев.

По словам разработчиков, в России подобных гаджетов нет. Аналоги есть лишь на вооружении американской фирмы, которая специализируется на рассылке рекламы в конвертах, подписанных почерком знаменитостей.

"В будущем прибор можно будет использовать в том числе и для создания портретов по фотографии - показатели точности и скорости, по словам разработчиков, будут выше, чем у художников", - резюмируют в пресс-службе вуза.

Общество Наука Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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