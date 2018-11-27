В среду в швейцарском Цюрихе пройдет второй вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках серии KHL World Games. На правах номинальных хозяев рижское "Динамо" примет лидера сводной таблицы КХЛ, московский ЦСКА. Для латвийцев это будет уже вторая игра на местном льду: двумя днями ранее "Динамо" в упорной встрече здесь же уступило питерскому СКА - 1:3.

Цюрих стал вторым городом, который Континентальная хоккейная лига выбрала для собственного продвижения на запад Европы. Месяц назад клубы КХЛ провели два матча в австрийской Вене. Могло возникнуть впечатление, что после нехоккейной Австрии рассказать о себе в Швейцарии, где хоккей как раз знают и любят, будет значительно проще. Однако глава лиги Дмитрий Чернышенко, уже приехав в Цюрих, сразу оговорился: "Это интересный для нас рынок, но и, наверно, самый сложный". И неожиданно оказался прав.

"Сегодня жители Цюриха смогут увидеть меня", - пошутил после утренней раскатки самый известный игрок СКА Павел Дацюк, по прозвищу Волшебник. Только самим жителям города об этом, судя по всему, толком не рассказали. К стартовому вбрасыванию встречи питерцев с рижским "Динамо" трибуны арены 11-тысячной "Халленштадион" были заполнены чуть больше чем на треть. Причем, что интересно, в первую очередь разошлись билеты более дорогих ценовых категорий стоимостью от 40 до 90 швейцарских франков, а вот традиционно дешевые места за воротами остались почти нетронутыми, если не брать в расчет немногочисленные фан-сектора игравших команд.

Почему так получилось? Можно, конечно, сослаться на рождественские приготовления: в эти дни Цюрих превратился в сплошную ярмарку. Но праздники тут ни при чем. Перед игрой на том же "Халленштадион" при аншлагах преспокойно прошли два концерта и игра национальной швейцарской лиги. К слову, из-за этого лед пришлось перезаливать буквально ночью. "Бетон, бетон", - сетовали хоккеисты СКА на тонкий слой льда, выйдя на утреннюю раскатку. Нарастить комфортный слой к началу игры организаторам так и не удалось.

"Это не вина КХЛ, они очень много сделали для того, чтобы матчи KHL World Games прошли на высоком уровне", - поделился своим мнением председатель совета директоров "Цюриха Лайонс" Петер Занер. - На самом деле предстоящие игры широко освещались в прессе и по телевидению. Но делалось это не совсем правильно. Нужно рассказывать людям, что приедет Павел Дацюк, что в СКА и ЦСКА играют почти все олимпийские чемпионы Игр-2018. Нужно искать истории и продавать их".

Следом за питерскими армейцами на лед "Халленштадион" выйдут хоккеисты ЦСКА, которые в среду проведут матч против "Динамо" из Риги

Что касается конкретно зоны ответственности Континентальной лиги, все прошло действительно на высоте. Болельщики, пришедшие на "Халленштадион", точно не пожалели. СКА благодаря точному броску Николая Прохоркина открыл счет, но под занавес периода номинальные хозяева отыгрались: отличился Кевин Кларк. И все же последнее слово осталось за Павлом Дацюком: в конце концов не зря именно он вместе с Михаилом Григоренко из ЦСКА и капитаном "Динамо" Брэндоном Макмилланом попал на плакат, вывешенный на парадном фасаде здания стадиона. Ну а точку поставил Александр Барабанов, поразивший уже пустые ворота.

После матча к журналистам вышел дуэт главных звезд СКА - Павел Дацюк и Никита Гусев, что само по себе для Континентальной хоккейной лиги большая редкость. Еще один штрих к работе руководства лиги.

Вопрос Никите. Приходилось ли вам бывать в Цюрихе и различаете ли вы здешние соборы?

Никита Гусев: До этого был один раз в Цюрихе, провел здесь четыре дня. Гулял по городу, он мне понравился. Сейчас уже, наверно, соборы не отличу, все-таки дело было три года назад.

Павел, вы в первый раз в Цюрихе. Какой город вам понравился больше, Цюрих или Вена?

Павел Дацюк: Если бы Цюрих и Вена сделали мне небольшую путевку, каждый дней на пять, я бы, наверно, смог их сравнить. А так я тут проездом и больше нацелен на игру. Того, что я вижу из окна, все-таки мало. Город достоин большего внимания.

В каком городе Европы вы хотели бы сыграть еще?

Никита Гусев: Всегда приятно сыграть в Европе, для других болельщиков, которые не видели КХЛ. А по городам - мне многие города нравятся.

Павел Дацюк: Я дополню. Наверно, было бы лучше, если бы мы приезжали в такие поездки не на один день. А устраивали бы праздник. Оставались бы на один выходной день после игры. Может, приезжали бы семьями. Тогда это доставляло бы удовольствие не только болельщикам, но и нам.

Теперь в Цюрих пожалует ЦСКА, московские армейцы накануне обыграли на своем льду "Витязь" - 3:1 и укрепили свое лидерство в таблице КХЛ. "Где-то эмоций не хватило", - посетовал наставник столичной команды Игорь Никитин. Остается надеяться, что в Швейцарии такой проблемы не возникнет.