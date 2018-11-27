Верховный суд России намерен защитить граждан от неприятностей при покупке высокотехнологичных приборов и игрушек, позволяющих скрытно что-то записывать.

Пленум Верховного суда обсудил проект постановления, в котором четко прописано, какую аппаратуру считать шпионской, а значит, подсудной. Более того, документ поясняет, что в таких делах всегда надо уточнять цели человека. Если планировал собирать тайное досье на соседей, это безусловно подсудно. Если он и знать не знал, что китайский подарок, какая-нибудь ручка, имеет секретный микрофон, то судить не за что.

Напомним, в УК есть статья, наказывающая за использование спецтехники для негласного получения информации. Как пояснил, представляя проект постановления, судья Верховного суда РФ Петр Кондратов, граждане нередко покупают, например, трекеры - приборы, которые отслеживают передвижение. Используют их, допустим, против угона автомобиля или присмотра за детьми.

"Однако приобретение таких устройств, в том числе посредством общедоступных интернет-ресурсов, где они рекламируются как бытовые приспособления, может оказаться весьма небезопасным для приобретателя с точки зрения уголовного преследования", - заметил судья. Потому что на покупателей нередко заводили дела за использование якобы шпионской аппаратуры.

По словам судьи-докладчика, подготовленные разъяснения призваны "исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности".

Согласно этим разъяснениям, не могут быть квалифицированы по статье УК "действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан (включая вмешательство в чужую личную жизнь)".

Например, известны случаи, когда на скамью подсудимых сажали за продажу GPS-трекеров для автомобилей. Некоторые такие приборы позволяют вести аудиозапись (это может пригодиться, если машину угонят). После принятия постановления подобные дела должны рассыпаться в суде.

Раньше под статью могли попасть люди, купившие GPS-трекер для автомобиля: некоторые приборы записывают разговоры в салоне

Другая история: правоохранители завели дело на фермера, купившего GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. Разъяснения Верховного суда защищают в таком случае человека от обвинительного приговора.

Обычные гаджеты можно покупать смело. Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п. могут быть признаны специальными средствами лишь "при условии, если им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию". Проще говоря, обычный телефон неподсуден. Если же человек установил хитрую программу, превращающую обычный телефон в настоящий гаджет Джеймса Бонда, то придется ответить перед судом.

Кстати, согласно судебной статистике, в 2011 году по статье 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" были осуждены 49 человек. А в 2016 году - уже 236. В прошлом году - 257 человек. За шесть месяцев нынешнего года - 86 осужденных. Вероятно, после того как проблема стала широко обсуждаться, практика постепенно начала меняться. Подготовленные разъяснения, по мнению экспертов, еще больше защитят граждан от казусов.

Кроме того, в проекте пленум разъясняет, что именно считать нарушением тайны переписки и переговоров.

"Судам следует иметь в виду, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ как к их содержанию, так и к информации о самих фактах переписки, переговоров, сообщений совершен без согласия лица, чью тайну они составляют", - говорится в документе.

Нарушением тайны телефонных переговоров является незаконный доступ к информации о входящих и исходящих сигналах соединения - дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов. Проще говоря: детализация. Если всем рассказать, кому и когда звонил абонент, это будет подсудно.

При этом проект уточняет, что ознакомление с фактом или содержанием переписки, переговоров, сообщений при наличии добровольного согласия хотя бы одного из лиц, чью тайну сообщений они составляют, состава преступления не образует. Но и здесь есть ограничения: если же после такого ознакомления были распространены сведения о частной жизни гражданина, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия, то действия виновного лица попадают под Уголовной кодекс. Если собеседник не давал разрешения обнародовать информацию, прозвучавшую в частной беседе, разглашение может попасть под статью.