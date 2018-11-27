Со следующего года мониторинг здоровья населения власти будут проводить не раз в пять лет, как сейчас, а раз в год. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Мониторинг здоровья позволяет сфокусироваться не на том, как оценивают состояние граждан врачи, а на том, что сами люди думают о своем самочувствии. Фото: Александр Корольков/РГ

Ежегодное исследование поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, поможет в реализации национального проекта "Демография". В частности, для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян.

Ранее правительству при разработке национальной программы в сфере демографического развития было поручено исходить из того, что к 2024 году должно быть обеспечено увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 55 процентов. Как ранее отметила вице-премьер Татьяна Голикова, результаты этой работы позволят правительству не только более ясно видеть общественную реакцию на проводимую социальную политику, но и корректировать направления нацпроекта.

"У людей спрашивают, как они оценивают свое здоровье, как часто и каких врачей посещают, имеют ли вредные привычки и избыточный вес, занимаются ли спортом", - пояснила подробности проведения исследования директор Института экономики здравоохранения научно-исследовательского университета НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

Опросы проводят специально привлеченные агентства или институты, а Росстат обрабатывает полученные данные. По мнению эксперта, подобные исследования помогают выявить начало каких-либо позитивных или негативных тенденций и начать принимать меры либо для их усиления (в случае роста числа тех, кто занимается здоровым образом жизни), либо для борьбы с ними (в случае ухудшения наркоситуации). "Теперь все эти тенденции станет легче проследить. Не нужно ждать пять лет, чтобы убедиться в правильности или ошибочности сделанных в ходе исследования выводов", - уточнила Попович.

Как подчеркивал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, важно, чтобы россияне не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была и активной, и полной, и достойной.