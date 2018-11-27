Новости

Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 22:03
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 21:53
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 21:35
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 21:33
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 21:25
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 21:06
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 21:00
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 20:54
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 20:50
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 20:47
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 20:44
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 20:44
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 20:34
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 20:32
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 20:32
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 20:27
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 20:50
Рубрика: В мире

Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре

Текст: Марина Гусенко
Среди россиян в этом году вырос спрос на недвижимость на Кипре. Там количество заявок на приобретение недвижимости ради участия в паспортной программе увеличилось на 40 процентов и будет расти в следующем году. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

В нем говорится, в частности, что россияне, владеющие состоянием более 50 миллионов долларов, покупают курортную недвижимость как под коммерческие проекты, так и для собственного проживания. В прошлом году по числу заявок на приобретение недвижимости лидировала Швейцария, а, по предварительным данным текущего  года, самым популярным направлением для получения второго гражданства стал Кипр.

Фото: depositphotos.com
Аренда загородных коттеджей на Новый год подешевела

Агентство проанализировало цены на элитную недвижимость в крупнейших городах мира. В среднем она подорожала на 2,7 процента.

Существеннее всего недвижимость подорожала в Сингапуре - за год на 13 процентов. Второе место занял Эдинбург, где элитная недвижимость поднялась в цене на 10,6 процента.  Третье - Мадрид с ростом цены на 10,1 процента. Москва заняла в этом рейтинге восьмое место с ростом цен на семь процентов. Санкт-Петербург тоже в нем есть с подорожанием дорогой недвижимости в 0,4 процента.

Вместе с тем, есть города, где элитные дома и квартиры подешевели. Так, в Лондоне - на 2,9 процента, Дубае - на 3,8 процента, в Стамбуле, Тайбэе и Стокгольме - на 6,3 процента, в Ванкувере - на 11,2 процента.
 

В мире Европа Кипр Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Цены на недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая