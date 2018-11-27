Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре

Среди россиян в этом году вырос спрос на недвижимость на Кипре. Там количество заявок на приобретение недвижимости ради участия в паспортной программе увеличилось на 40 процентов и будет расти в следующем году. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

В нем говорится, в частности, что россияне, владеющие состоянием более 50 миллионов долларов, покупают курортную недвижимость как под коммерческие проекты, так и для собственного проживания. В прошлом году по числу заявок на приобретение недвижимости лидировала Швейцария, а, по предварительным данным текущего года, самым популярным направлением для получения второго гражданства стал Кипр.

Агентство проанализировало цены на элитную недвижимость в крупнейших городах мира. В среднем она подорожала на 2,7 процента.

Существеннее всего недвижимость подорожала в Сингапуре - за год на 13 процентов. Второе место занял Эдинбург, где элитная недвижимость поднялась в цене на 10,6 процента. Третье - Мадрид с ростом цены на 10,1 процента. Москва заняла в этом рейтинге восьмое место с ростом цен на семь процентов. Санкт-Петербург тоже в нем есть с подорожанием дорогой недвижимости в 0,4 процента.

Вместе с тем, есть города, где элитные дома и квартиры подешевели. Так, в Лондоне - на 2,9 процента, Дубае - на 3,8 процента, в Стамбуле, Тайбэе и Стокгольме - на 6,3 процента, в Ванкувере - на 11,2 процента.

