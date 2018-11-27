Россияне поддержали повышение возраста для продажи алкоголя до 21 года

78% россиян поддерживают планы властей повысить возраст для продажи алкоголя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с проектом "Трезвая Россия".

Скорее не одобрили бы эту инициативу 21% опрошенных. При этом каждый второй респондент (54%) лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями, когда из-за длительного употребления спиртного люди приобретали серьезные болезни или умирали. Семейные конфликты и разводы из-за алкоголя наблюдали 44% участников опроса.

42% россиян знакомы случаи потери работы или жилья из-за систематического пьянства. Аварии и дорожно-транспортные происшествия из-за пьяных водителей видели 38% опрошенных.

Более четверти (29%) россиян знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за их алкоголизма, а 27% респондентов лично замечали жестокое обращение и насилие в семье, где есть алкоголики. Каждый пятый опрошенный (22%) знает семьи, в которых из-за пьянства родителей рождались дети с патологиями.

Напомним, что Минздрав в течение нескольких месяцев должен разработать законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом СМИ ранее сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

А вице-премьер правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что повышение возраста продажи алкоголя может стать одной из дополнительных мер по уменьшению потребления населением табачной и алкогольной продукции. Она не исключала, что возраст продажи алкоголя может быть повышен до 20 лет или до 21 года.