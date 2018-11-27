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Рубрика: Экономика

Кредит недоверия

Граждане стали чаще жаловаться на банкиров и страховщиков
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
Банк России зафиксировал резкий рост числа жалоб граждан на кредитные организации. В октябре регулятор получил 10,8 тысячи таких обращений. На 24 процента больше, чем месяцем ранее.

Традиционно самую значительную часть (39 процентов) занимают обращения, связанные с потребительским кредитованием, хотя по сравнению с показателями сентября эта доля снизилась на 1 процентный пункт, отмечают в ЦБ.

Фото: depositphotos.com
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Также граждане стали чаще жаловаться на действия микрофинансовых организаций (МФО). В октябре в Банк России было направлено 1,6 тысячи таких обращений - рост на 400 единиц. В ЦБ считают, что это может быть связано с активизацией деятельности нелегальных кредиторов, которые маскируются под микрофинансовые организации, и недостаточным уровнем финансовой грамотности потребителей - прежде чем взять заем, они не всегда проверяют, значится ли микрокредитор в реестре МФО, который ведет ЦБ.

В случае просрочки выплаты долга взаимодействие с "серым" кредитором грозит заемщику нелегальными методами взыскания, и в этом случае помочь ему могут лишь правоохранительные органы. Анализируя жалобы потребителей на взыскание, составляющие большую часть обращений в отношении МФО, регулятор, как правило, выявляет крайне незначительное число нарушений, действительно относящихся к микрофинансовым организациям, уточняется в сообщении ЦБ.

В октябре выросло и число обращений, связанных с работой страховщиков. В основном жалобы касаются ОСАГО, а конкретнее - неправильного применения коэффициента бонус-малус при расчете стоимости полисов.

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