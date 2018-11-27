Новости

В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 20:34
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 20:32
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 20:32
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 20:27
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
Картина Маковского ушла с молотка в Лондоне за рекордные $5,5 млн 19:10
Причиной смерти детей под Ярославлем мог стать обогреватель 19:04
В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП 18:59
Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 18:37
Рубрика: Экономика

Режим ужимания

Повышение темпов роста экономики снова откладывается
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Рост российской экономики по итогам 2018 года не впишется в прогноз правительства, он будет меньше минимум на 0,2 процентных пункта, полагают в Счетной палате. Замедление положительной динамики ВВП продолжится до лета следующего года и только после этого, возможно, стабилизируется, прогнозирует минфин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: Российской экономике нужны новые драйверы. Фото: Олеся Курпяева/РГ Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: Российской экономике нужны новые драйверы. Фото: Олеся Курпяева/РГ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: Российской экономике нужны новые драйверы. Фото: Олеся Курпяева/РГ

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, со времен Второй мировой войны еще не было периода, чтобы отечественная экономика десять лет подряд росла на уровне около одного процента. Позже Кудрин уточнил, что таким периодом были еще 1990-1998 годы, когда экономика не только не росла, но и серьезно просела из-за распада СССР, конца плановой экономики и упавшей нефти. В этом же году ВВП может подняться только на 1,6 процента против ожидаемых правительством 1,8 процента, заявил он на пленарном заседании пятого Международного форума Финансового университета "Как попасть в пятерку".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Названо условие, при котором РФ попадет в пятерку крупнейших экономик

При этом 1,8 процента роста по году - уже пониженный прогноз, ранее минэкономразвития ожидало увеличения ВВП на 2,1 процента. Накануне глава ведомства Максим Орешкин говорил, что ведомство рассчитывает на ускорение экономического роста в четвертом квартале до двух процентов с 1,3 процента в третьем квартале. По его мнению, именно это и должно вывести годовой ВВП на прогнозный уровень. В 2017 году экономика выросла на 1,5 процента.

Как минимум первая половина 2019 года по динамике экономики лучше не станет. Скорее всего, в первом полугодии темпы роста ВВП замедлятся, заявил на форуме замминистра финансов Владимир Колычев. Это произойдет из-за разрыва между повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов (состоится уже 1 января) и более поздним "раскручиванием" нацпроектов.

Пока аналитики сходятся в прогнозах с госведомствами лишь в одном - что 2019 год будет непростым, все основные риски замедления роста экономики придутся именно на него. Минэкономразвития прогнозирует в базовом сценарии подъем ВВП на 1,3 процента, того же ждут прогнозисты из НИУ ВШЭ. Дальше начинаются расхождения. По оценке минэкономразвития, в 2020 году ВВП вырастет уже на два процента, в 2021 году - на 3,1 процента. Аналитики центра развития ВШЭ ждут куда более скромного роста - на 1,6 и 1,9 процента соответственно. По их мнению, ВВП не сможет разогнаться до ожидаемых минэкономразвития результатов из-за роста НДС, замедления экспорта и снижения цен на нефть.

К текущим санкциям экономика адаптировалась, но они негативно влияют на долгосрочную динамику

Схожие прогнозы в середине ноября давали и аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). Из их отчета следует, что российская экономика в 2018-2021 годах будет расти в среднем на 1,7-1,8 процента.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая