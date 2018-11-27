Рост российской экономики по итогам 2018 года не впишется в прогноз правительства, он будет меньше минимум на 0,2 процентных пункта, полагают в Счетной палате. Замедление положительной динамики ВВП продолжится до лета следующего года и только после этого, возможно, стабилизируется, прогнозирует минфин.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, со времен Второй мировой войны еще не было периода, чтобы отечественная экономика десять лет подряд росла на уровне около одного процента. Позже Кудрин уточнил, что таким периодом были еще 1990-1998 годы, когда экономика не только не росла, но и серьезно просела из-за распада СССР, конца плановой экономики и упавшей нефти. В этом же году ВВП может подняться только на 1,6 процента против ожидаемых правительством 1,8 процента, заявил он на пленарном заседании пятого Международного форума Финансового университета "Как попасть в пятерку".

При этом 1,8 процента роста по году - уже пониженный прогноз, ранее минэкономразвития ожидало увеличения ВВП на 2,1 процента. Накануне глава ведомства Максим Орешкин говорил, что ведомство рассчитывает на ускорение экономического роста в четвертом квартале до двух процентов с 1,3 процента в третьем квартале. По его мнению, именно это и должно вывести годовой ВВП на прогнозный уровень. В 2017 году экономика выросла на 1,5 процента.

Как минимум первая половина 2019 года по динамике экономики лучше не станет. Скорее всего, в первом полугодии темпы роста ВВП замедлятся, заявил на форуме замминистра финансов Владимир Колычев. Это произойдет из-за разрыва между повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов (состоится уже 1 января) и более поздним "раскручиванием" нацпроектов.

Пока аналитики сходятся в прогнозах с госведомствами лишь в одном - что 2019 год будет непростым, все основные риски замедления роста экономики придутся именно на него. Минэкономразвития прогнозирует в базовом сценарии подъем ВВП на 1,3 процента, того же ждут прогнозисты из НИУ ВШЭ. Дальше начинаются расхождения. По оценке минэкономразвития, в 2020 году ВВП вырастет уже на два процента, в 2021 году - на 3,1 процента. Аналитики центра развития ВШЭ ждут куда более скромного роста - на 1,6 и 1,9 процента соответственно. По их мнению, ВВП не сможет разогнаться до ожидаемых минэкономразвития результатов из-за роста НДС, замедления экспорта и снижения цен на нефть.

К текущим санкциям экономика адаптировалась, но они негативно влияют на долгосрочную динамику

Схожие прогнозы в середине ноября давали и аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). Из их отчета следует, что российская экономика в 2018-2021 годах будет расти в среднем на 1,7-1,8 процента.