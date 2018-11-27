Сельхозпредприятия и фермеры получат господдержку в рамках нового федерального проекта "Поддержка фермерства и коопераций". Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пятом Международном агропромышленном молочном форуме.

"В рамках проекта будут выработаны мероприятия по поддержке как фермеров, так и кооперативов, которые занимаются молочным производством и дальнейшей переработкой", - заявила она. В минсельхозе также обещают сохранить в 2019 году программу по возмещению капитальных затрат в размере 25 процентов. Меры поддержки будут сохраняться до тех пор, пока не удастся выйти на уровень самообеспеченности молоком в соответствии с госпрограммой.

Производство молока в стране понемногу увеличивается. По данным Росстата, за девять месяцев этого года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 24,6 миллиона тонн, что на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но пока потребности в молоке и молочных продуктах собственными силами Россия закрыть не может, часть продукции импортирует.

Для успешного развития молочной отрасли в стране есть все ресурсы, считают эксперты. Однако негативное влияние оказывает конъюнктура. Производители жалуются на низкие закупочные цены. За год стоимость сырого молока снизилась на 7,7 процента. Из-за низкой рентабельности производства становится невыгодным увеличение производства молока.

Но и спрос на молоко на внутреннем рынке оставляет желать лучшего. Потребление молочной продукции в России уже много лет недотягивает до медицинской рекомендованной нормы, причем разрыв этот растет.

Молочной отрасли нужна новая стратегия развития на ближайшие десять лет, признают представители отрасли и власти. Выявить и решить назревшие проблемы может помочь форум, где участвуют представители 54 российских регионов и 30 стран, выразил надежду губернатор Московской области Андрей Воробьев. Власти региона считают, что оказывать поддержку отрасли необходимо не только на государственном, но и на муниципальном уровне. В Подмосковье взяли курс на усиленное развитие молочной индустрии. До конца года обещают открыть два больших новых молочных комплекса, а в течение трех ближайших лет вывести регион в лидеры по производству сыра.

Между тем негативное влияние на отрасль оказывает присутствие на рынке некачественной продукции и фальсификата. В Россельхознадзоре выход видят во внедрении системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая должна охватывать не только производство молока, но и молочных продуктов. Система обеспечит полную прозрачность рынка "от фермы до прилавка", полагают в ведомстве.

Подмосковье в течение трех лет надеется вывести регион в лидеры по производству сыра

В России электронная ветсертификация действует с 1 июля этого года и распространяется на продукцию животноводства, за исключением готовой продукции в потребительской упаковке. Теперь перейти на "Меркурий" уже готовы в Беларуси, заявил на форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, коллеги из соседнего государства понимают выгоды от внедрения системы.