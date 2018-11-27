Новости

Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 22:03
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 21:53
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 21:35
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 21:33
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 21:25
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 21:06
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 21:00
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 20:54
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 20:50
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 20:47
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 20:44
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 20:44
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 20:34
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 20:32
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 20:32
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 20:27
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 21:28
Рубрика: Спорт

Согласились на ничью

Карлсен и Каруана решат судьбу мировой короны на тай-брейке
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
В среду в Лондоне станет известно имя чемпиона мира по шахматам. Напомним, что накануне прошла заключительная, 12-я партия матча за корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.

На 31-м ходу партии соперники согласились на ничью, которую предложил норвежец. Счет в матче ничейный - 6:6, и сегодня гроссмейстерам предстоит решающий раунд сражения.

Вначале Карлсен и Каруана проведут четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход), если ни один из участников не выиграет досрочно.

При сохранении равного счета соперники сыграют до пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий.

Екатерина Лагно впервые в карьере стала вице-чемпионкой мира

Ну а если все пять серий завершаются вничью, соперники играют Армагеддон. Белым дается пять минут, черным - четыре. Начиная с 61-го хода каждому из игроков добавляется по три секунды на ход. Игрок, выигравший по жребию, получает право выбора цвета фигур. Белые с лишней минутой в запасе обязаны побеждать. Ничья будет означать победу черных. Таким образом, при любой развязке партия выявит победителя матча, который станет чемпионом мира.

А вот как прокомментировал пресс-службе международного шахматного клуба ход поединка в Лондоне российский гроссмейстер Сергей Карякин:

- Мне было совершенно очевидно, что у Карлсена была задача сделать ничью. Он не отвлекался на то, что в конце у него была лучшая позиция, шансы на выигрыш. Он просто хотел перевести матч на тай-брейк, с чем он справился. По ходу партии у него были шансы, и можно было побороться. Каруане было очень тяжело. Я обратил внимание, что когда он только начал играть, он был бледным, очень много думал в дебюте. Видно было, что он абсолютно не в своей тарелке. Странно, что Карлсен не стал этим пользоваться. Он небезосновательно считает себя фаворитом в быстрых шахматах, статистика полностью говорит за Карлсена.

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая