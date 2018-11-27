В среду в Лондоне станет известно имя чемпиона мира по шахматам. Напомним, что накануне прошла заключительная, 12-я партия матча за корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.

На 31-м ходу партии соперники согласились на ничью, которую предложил норвежец. Счет в матче ничейный - 6:6, и сегодня гроссмейстерам предстоит решающий раунд сражения.

Вначале Карлсен и Каруана проведут четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход), если ни один из участников не выиграет досрочно.

При сохранении равного счета соперники сыграют до пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий.

Ну а если все пять серий завершаются вничью, соперники играют Армагеддон. Белым дается пять минут, черным - четыре. Начиная с 61-го хода каждому из игроков добавляется по три секунды на ход. Игрок, выигравший по жребию, получает право выбора цвета фигур. Белые с лишней минутой в запасе обязаны побеждать. Ничья будет означать победу черных. Таким образом, при любой развязке партия выявит победителя матча, который станет чемпионом мира.

А вот как прокомментировал пресс-службе международного шахматного клуба ход поединка в Лондоне российский гроссмейстер Сергей Карякин:

- Мне было совершенно очевидно, что у Карлсена была задача сделать ничью. Он не отвлекался на то, что в конце у него была лучшая позиция, шансы на выигрыш. Он просто хотел перевести матч на тай-брейк, с чем он справился. По ходу партии у него были шансы, и можно было побороться. Каруане было очень тяжело. Я обратил внимание, что когда он только начал играть, он был бледным, очень много думал в дебюте. Видно было, что он абсолютно не в своей тарелке. Странно, что Карлсен не стал этим пользоваться. Он небезосновательно считает себя фаворитом в быстрых шахматах, статистика полностью говорит за Карлсена.