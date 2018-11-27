В минувшую субботу Noize MC, он же Иван Алексеев, отмечал пятнадцатилетие своей творческой деятельности на арене "Мегаспорт" на Ходынском бульваре. Он собрал более 11 тысяч человек, не менее половины которых отрывались на танцполе столь искусно, что, казалось, будто работает вполне подготовленный хореографический коллектив.

Приглашенные гости - Лиза Монеточка и Иван Дорн - были искренни в своем творческом порыве разделить праздник с героем вечера, проявив завидную художественную деликатность и высокий профессионализм. Их присутствие лишь подтвердило старую, но не истершуюся мысль о том, что таланты ходят стаями. В этом можно было убедиться и на концерте в поддержку известного рэпера Хаски, в котором участвовали Оксимирон, Noize MC и Баста. Этот концерт, который уже окрестили первым политическим выступлением трех лидеров новой молодежной культурной (или контркультурной) волны, как известно, давали в понедельник, уже после того, как Хаски выпустили на свободу.

Можно спорить с теми или иными публицистическими заявлениями участников этого мероприятия, но их желание петь свои песни под свою музыку не выходило за рамки естественной потребности художников, чье творчество получило признание миллионов людей.

По далекой ассоциации на память пришло высказывание В.И. Ленина о поэме В В. Маяковского "150 000 000". По воспоминаниям Н.Л. Мещерякова, который в первые послереволюционные годы был главным редактором Госиздата, Ленин, критически относящийся к футуризму, как и к другим авангардистским течениям в искусстве, тем не менее признался ему, прочитав поэму: "А знаете, это очень интересная литература. Это особый вид коммунизма. Это хулиганский коммунизм".

Самое глупое, что можно сделать - это превратить нынешних "поэтических хулиганов" в борцов с режимом. Политика и "поэтическое хулиганство" - разные вещи. Надеюсь, что у них самих хватит чувства юмора и самоиронии, чтобы избежать ложных шагов, не превратить поэзию в политику. Впрочем, важно, чтобы государственные менеджеры - и не только в сфере культуры - поступили не менее мудро, научившись отличать художественное высказывание от политической манифестации. На мой взгляд, это только пойдет всем на пользу.

Самое глупое, что можно сделать - превратить нынешних "поэтических хулиганов" в борцов с режимом

Стадионы, которые сегодня собирают исполнители рэпа и хип-хопа, не могут не напомнить о поэтических мистериях 50-60-х годов, когда Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина со товарищи читали стихи десяткам тысяч благодарных слушателей не только в Политехническом музее или Зале им. П.И. Чайковского, но на площадях и спортивных аренах. Они напоминают то мощное рок-движение конца 70-х - начала 80-х годов, которое пришло на смену поэтической вольнице предшествующих десятилетий. И пусть литературные пуристы говорят о деградации русского поэтического языка, энергетика сегодняшних художественных высказываний отражает реалии современной жизни не менее, а быть может, и более остро, чем прежде. Равно, как и глубинную связь с традициями отечественной словесности. Творцы русского хип-хопа в большинстве своем хорошо образованы и литературно осведомлены. Они прекрасно отличают ямб от хорея, равно как и добро от зла. Только надо понимать, что изменилось само бытование поэзии. Художественная свобода провоцирует на эстетические эксперименты. Желание быть услышанными массами определяет незатейливость поэтического высказывания, его общедоступность. И в этом нет ничего нового. Когда поэты 50-60-х годов - в силу разных обстоятельств - занялись песенным творчеством, чтобы сохранить связь с массовой аудиторией, характер их поэзии не мог не претерпеть заметных изменений.

С развитием высоких технологий сегодня расширилось пространство творческой и человеческой свободы

При этом творческая среда в информационном обществе принципиально отличается от той, что была в предшествующую эпоху. Если прежде любой художественный "андеграунд" стремился получить официальное, то есть государственное, признание, то лидеры современной молодежной - и не только молодежной - культуры в этом не нуждаются. Во всяком случае, пока. Хотя бы по той причине, что они в состоянии быть независимыми от любой финансовой поддержки государства. Им нет нужды пробиваться на главные (и не главные) телевизионные каналы. Они способны заработать на жизнь, раскручивая собственные проекты в YouTubе и совершая концертные туры по стране. Оксимирон вовсе не случайно сказал о том, что, защищая Хаски, они борются не только за свободу слова, но и за "честные заработки". Участие Басты в программе "Голос" не добавляет ему новых поклонников, но способно озадачить тех, кто привык смотреть его в Интернете или слушать на спортивных аренах.

Создавая новый законопроект о культуре, необходимо учитывать, что сегодня народилась совершенно особая художественная среда, зависимая только от публики. От молодой и энергичной аудитории, которая, как и положено молодежи, хочет невозможного. Во всяком случае до тех пор, пока не подойдет к порогу так называемой взрослой жизни. На этот счет существует много вполне остроумных суждений, приведу лишь одно из них: "Если ты в 16 лет не был бунтарем, то в 30 не станешь начальником пожарной команды". Ничего нового, увы, во всем этом нет. Кроме одного, пожалуй. В связи с развитием высоких технологий сегодня в высшей степени расширилось пространство творческой и человеческой свободы. Не понимая этого, государству будет в высшей степени сложно вести диалог с молодежью и теми художниками, которые выражают ее умонастроения. Простые запреты не принесут никаких положительных результатов.

Как известно, на вратах, ограждающих вход в Телемскую обитель - созданное воображением Франсуа Рабле утопическое место всеобщей гармонии - было начертано: "Делай что хочешь!" Но чтобы получить это право, нужно было быть благонравным, образованным, воспитанным и т.д. и т.п. Словом, обладать множеством качеств, которые зависят не только от одного человека, но и от культуры общества. Не хочется верить, что это замкнутый круг.