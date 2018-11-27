Новости

Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
Лавров: Спонсоры Украины должны предупредить Киев о последствиях 17:55
Метро Москвы сообщило о готовности к предновогоднему буму 17:54
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года 17:52
Эксперты назвали профессии, которые не нужны Москве 17:51
УЕФА пересмотрит запрет матчей на Северном Кавказе 17:51
"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 17:50
Власти Финляндии вернули россиянке изъятого из семьи ребенка 17:46
Крым посетят члены бундестага ФРГ 17:40
Матвиенко: РФ поддерживает инициативу Киргизии о парламентском измерении ШОС 17:33
Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация 17:30
В Екатеринбурге оперный певец порвал рот на сцене 17:28
В Калининграде отмыли памятник Канту после нападения вандалов 17:26
Командирам катеров ВМС Украины изберут меру пресечения в среду 17:25
Грушко: Инцидент в Керченском проливе не имеет военного значения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 17:33
Рубрика: Культура

Делай что хочешь, если...

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
В минувшую субботу Noize MC, он же Иван Алексеев, отмечал пятнадцатилетие своей творческой деятельности на арене "Мегаспорт" на Ходынском бульваре. Он собрал более 11 тысяч человек, не менее половины которых отрывались на танцполе столь искусно, что, казалось, будто работает вполне подготовленный хореографический коллектив.
Фото: Сергей Петров/ТАСС Фото: Сергей Петров/ТАСС
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Приглашенные гости - Лиза Монеточка и Иван Дорн - были искренни в своем творческом порыве разделить праздник с героем вечера, проявив завидную художественную деликатность и высокий профессионализм. Их присутствие лишь подтвердило старую, но не истершуюся мысль о том, что таланты ходят стаями. В этом можно было убедиться и на концерте в поддержку известного рэпера Хаски, в котором участвовали Оксимирон, Noize MC и Баста. Этот концерт, который уже окрестили первым политическим выступлением трех лидеров новой молодежной культурной (или контркультурной) волны, как известно, давали в понедельник, уже после того, как Хаски выпустили на свободу.

Можно спорить с теми или иными публицистическими заявлениями участников этого мероприятия, но их желание петь свои песни под свою музыку не выходило за рамки естественной потребности художников, чье творчество получило признание миллионов людей.

Швыдкой: Слово "война" как будто потеряло сакральный ужас

По далекой ассоциации на память пришло высказывание В.И. Ленина о поэме В В. Маяковского "150 000 000". По воспоминаниям Н.Л. Мещерякова, который в первые послереволюционные годы был главным редактором Госиздата, Ленин, критически относящийся к футуризму, как и к другим авангардистским течениям в искусстве, тем не менее признался ему, прочитав поэму: "А знаете, это очень интересная литература. Это особый вид коммунизма. Это хулиганский коммунизм".

Самое глупое, что можно сделать - это превратить нынешних "поэтических хулиганов" в борцов с режимом. Политика и "поэтическое хулиганство" - разные вещи. Надеюсь, что у них самих хватит чувства юмора и самоиронии, чтобы избежать ложных шагов, не превратить поэзию в политику. Впрочем, важно, чтобы государственные менеджеры - и не только в сфере культуры - поступили не менее мудро, научившись отличать художественное высказывание от политической манифестации. На мой взгляд, это только пойдет всем на пользу.

Самое глупое, что можно сделать - превратить нынешних "поэтических хулиганов" в борцов с режимом

Стадионы, которые сегодня собирают исполнители рэпа и хип-хопа, не могут не напомнить о поэтических мистериях 50-60-х годов, когда Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина со товарищи читали стихи десяткам тысяч благодарных слушателей не только в Политехническом музее или Зале им. П.И. Чайковского, но на площадях и спортивных аренах. Они напоминают то мощное рок-движение конца 70-х - начала 80-х годов, которое пришло на смену поэтической вольнице предшествующих десятилетий. И пусть литературные пуристы говорят о деградации русского поэтического языка, энергетика сегодняшних художественных высказываний отражает реалии современной жизни не менее, а быть может, и более остро, чем прежде. Равно, как и глубинную связь с традициями отечественной словесности. Творцы русского хип-хопа в большинстве своем хорошо образованы и литературно осведомлены. Они прекрасно отличают ямб от хорея, равно как и добро от зла. Только надо понимать, что изменилось само бытование поэзии. Художественная свобода провоцирует на эстетические эксперименты. Желание быть услышанными массами определяет незатейливость поэтического высказывания, его общедоступность. И в этом нет ничего нового. Когда поэты 50-60-х годов - в силу разных обстоятельств - занялись песенным творчеством, чтобы сохранить связь с массовой аудиторией, характер их поэзии не мог не претерпеть заметных изменений.

С развитием высоких технологий сегодня расширилось пространство творческой и человеческой свободы

При этом творческая среда в информационном обществе принципиально отличается от той, что была в предшествующую эпоху. Если прежде любой художественный "андеграунд" стремился получить официальное, то есть государственное, признание, то лидеры современной молодежной - и не только молодежной - культуры в этом не нуждаются. Во всяком случае, пока. Хотя бы по той причине, что они в состоянии быть независимыми от любой финансовой поддержки государства. Им нет нужды пробиваться на главные (и не главные) телевизионные каналы. Они способны заработать на жизнь, раскручивая собственные проекты в YouTubе и совершая концертные туры по стране. Оксимирон вовсе не случайно сказал о том, что, защищая Хаски, они борются не только за свободу слова, но и за "честные заработки". Участие Басты в программе "Голос" не добавляет ему новых поклонников, но способно озадачить тех, кто привык смотреть его в Интернете или слушать на спортивных аренах.

Швыдкой: Русская интеллигенция всегда мечтала о невозможном

Создавая новый законопроект о культуре, необходимо учитывать, что сегодня народилась совершенно особая художественная среда, зависимая только от публики. От молодой и энергичной аудитории, которая, как и положено молодежи, хочет невозможного. Во всяком случае до тех пор, пока не подойдет к порогу так называемой взрослой жизни. На этот счет существует много вполне остроумных суждений, приведу лишь одно из них: "Если ты в 16 лет не был бунтарем, то в 30 не станешь начальником пожарной команды". Ничего нового, увы, во всем этом нет. Кроме одного, пожалуй. В связи с развитием высоких технологий сегодня в высшей степени расширилось пространство творческой и человеческой свободы. Не понимая этого, государству будет в высшей степени сложно вести диалог с молодежью и теми художниками, которые выражают ее умонастроения. Простые запреты не принесут никаких положительных результатов.

Как известно, на вратах, ограждающих вход в Телемскую обитель - созданное воображением Франсуа Рабле утопическое место всеобщей гармонии - было начертано: "Делай что хочешь!" Но чтобы получить это право, нужно было быть благонравным, образованным, воспитанным и т.д. и т.п. Словом, обладать множеством качеств, которые зависят не только от одного человека, но и от культуры общества. Не хочется верить, что это замкнутый круг.

Культура Культурный обмен Культура Музыка Колонка Михаила Швыдкого
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая