СКА одолел рижское "Динамо" в Цюрихе

Несмотря на то, что до европейского Рождества еще месяц, в Цюрихе праздник уже наступил. Традиционная рождественская ярмарка начинается прямо внутри главного вокзала, расположенного в самом центре города. В палатках, которыми утыкано все свободное пространство, бойко идет торговля разнообразной снедью. От умопомрачительных ароматов кружится голова, и не дай Бог приехать сюда на голодный желудок. Причем угощают не только местными специалитетами вроде всем известных швейцарских раклета или фондю. По пути можно наткнуться на прилавки с венгерскими лепешками, немецкими сосисками, венскими вафлями, азиатскими пряностями и прочими вкусностями. И, разумеется, повсюду разлит пьянящий запах глинтвейна. Вырвавшись из вокзала, ярмарка течет по широкой Банхофштрассе, заполняя собой улочки старого города. На всех площадях переливаются рождественские елки, а накануне по цюрихским улицам с парадом прошел сам Санта-Клаус.

В такой праздничной веселой кутерьме немудрено забыть о хоккее, но не зря Швейцария нынче входит в число одной из самых хоккейных стран Европы. Приезд команд Континентальной хоккейной лиги вызвал серьезное волнение в местной прессе. "Внимание, русские наступают", - заголовок одной из статей, опубликованных накануне, говорит сам за себя. Удивляться тут нечему: за КХЛ в Швейцарии следят. На платном швейцарском телевидении каждую неделю показывают по два-три матча лиги. Вынесенные матчи КХЛ многие расценили, как очередной шаг экспансии на запад, хотя, как заверил глава Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, Швейцария в планы по расширению турнира пока не входит. "Это интересный и сложный для нас рынок", - слова президента КХЛ подтвердились очень скоро.

"Сегодня жители Цюриха смогут увидеть меня", - пошутил после утренней раскатки самый известный игрок СКА Павел Дацюк. Только самим цюрихцам об этом, судя по всему, толком не рассказали. К стартовому вбрасыванию встречи питерцев с рижским "Динамо" трибуны арены 11-тысячной "Халленштадион" были заполнены чуть больше, чем на треть, хотя накануне на матче швейцарской лиги с участием "Цюрих Лайонс" тут был аншлаг. Причем, что интересно, в первую очередь, разошлись билеты более дорогих ценовых категорий стоимостью от 40 до 90 швейцарских франков, а вот традиционно дешевые места за воротами остались почти нетронутыми, если не брать в расчет немногочисленные фан-сектора игравших команд.

"Это не вина КХЛ, они очень много сделали для того, чтобы матчи KHL World Games прошли на высоком уровне", - поделился своим мнением председатель совета директоров "Цюриха Лайонс" Петер Занер. - На самом деле, предстоящие игры широко освещались в прессе и по телевидению. Но делалось это не совсем правильно. Нужно рассказывать людям, что приедет Павел Дацюк, что в СКА и ЦСКА играют почти все олимпийские чемпионы Игр-2018. Нужно искать истории и продавать их".

При этом сам матч ожидания оправдал. СКА уже на пятой минуте вышел вперед благодаря точному броску Николая Прохоркина. Правда, его фамилию на центральном кубе, обычном для хоккейных арен, зрители не увидели. А все потому, что на "Халленштадион" его нет. Всю информацию тут можно узнать на экране по периметру трибун, а посередине под потолком висят обычные белые часы с циферблатом. Просто "Халленштадион" был построен еще в 1939 году, и даже, несмотря на реконструкцию, сохранил свое старомодное очарование.

Рижане имели хороший шанс отыграться еще до перерыва, когда остались впятером против троих соперников, но СКА выстоял. Но под занавес второго периода все равно пропустил. Шайбой у "Динамо" отметился Кевин Кларк. И все же решающее слово осталось за Павлом Дацюком: в конце концов, не зря именно он вместе с Михаилом Григоренко из ЦСКА и капитаном "Динамо" Брэндоном Макмилланом попал на плакат, вывешенный на парадном фасаде "Халленштадиона".

Правда, когда Дацюк забивал, другой игрок СКА находился во вратарской рижан, что правилами запрещено. Однако, судя по всему, сказался авторитет ветерана: судьи не стали долго пересматривать момент и гол засчитали - 2:1. Удержать минимальное преимущество питерцам было нелегко. В третьем периоде из-за удара Динара Хафизулина клюшкой армейцы на пять минут остались в меньшинстве. Но сдюжили, а в самой концовке в пустые ворота шайбу забросил Александр Барабанов - 3:1.