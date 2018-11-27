Судьба 200 человек остается неизвестной после пожаров в Калифорнии

Власти Калифорнии до сих пор ничего не знают о судьбе 203 человек, пропавших во время природного пожара в северной части штата. По данным шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, предполагается, что в этой части Калифорнии погибли 88 человек.

В понедельник тел погибших обнаружено не было, сообщает ТАСС, ссылаясь на Associated Press. Власти продолжают выяснять, что произошло с теми, кто числится в списках пропавших без вести.

Пожар на севере Калифорнии, который был признан самым разрушительным в истории штата, полностью локализован. Между тем, по последним данным, лесной пожар, который начался восьмого ноября в округе Бьютт, уничтожил более 13 тысяч домов. Площадь выгоревшей территории составила около 620 квадратных километров.

Еще один крупный пожар, бушевавший на юге Калифорнии близ Малибу, также локализован.