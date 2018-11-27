Светлана Ходнева назначена замминистра сельского хозяйства РФ

Заместителем министра сельского хозяйства России назначена во вторник Светлана Ходнева. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ.

"Назначить Ходневу Светлану Владимировну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее она занимала пост директора Департамента правового обеспечения Минсельхоза РФ. До этого была во главе правового департамента Россельхозбанка. Всего у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева девять заместителей.