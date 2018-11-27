Новости

Видео: Перепрыгнувший через дорогу олень напугал водителя 17:01
Исполком СНГ и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия 17:00
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт 16:58
Видео: В Петербурге вертолет унес истребитель 16:54
В Кирове из-за задымления в детсаду эвакуировали более 140 человек 16:45
Рон Ховард представил отрывок из фильма о Лучано Паваротти 16:45
В Саратовской области возбудили дело о гибели семьи из пяти человек 16:42
Медведев: Соглашение ЕАЭС о маркировке будет ратифицировано до конца года 16:42
На гастроли в Петербург приедет неаполитанский театр 16:37
Беларусь выступила за справедливую конкуренцию в ЕАЭС 16:35
В Крыму суд арестовал первого из моряков задержанных кораблей ВМСУ 16:28
Мэр Лаппеенранты не исключил открытия авиасообщения с Петербургом 16:27
Ростовские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс 16:27
Русский тесть короля Малайзии: У меня не было сомнений в выборе дочери 16:23
Светлана Ходнева назначена замминистра сельского хозяйства РФ 16:17
Слух: Натали Портман вернется в "Звездные войны" 16:10
Менеджер воронежского автосалона украл два грузовика шин 16:07
Медведев назначил Костюченко заместителем главы Росавтодора 16:05
Найдены новые данные о пустом саркофаге в Успенском соборе Ростова 16:02
Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность 16:01
В Петербурге подросток отравился на уроке физкультуры 16:00
Путин обсудит вопросы инвестиций и выступит на форуме "Россия зовет!" 16:00
Украина ограничила пропуск граждан РФ через границу с Крымом 15:55
В Чувашии к колонии приговорили наемника, воевавшего на Донбассе 15:52
VIP-водитель ответит за аварию с пятью жертвами в Подольске 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 16:17
Рубрика: Власть

Светлана Ходнева назначена замминистра сельского хозяйства РФ

Заместителем министра сельского хозяйства России назначена во вторник Светлана Ходнева. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ.

Медведев назначил Костюченко заместителем главы Росавтодора

"Назначить Ходневу Светлану Владимировну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее она занимала пост директора Департамента правового обеспечения Минсельхоза РФ. До этого была во главе правового департамента Россельхозбанка. Всего у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева девять заместителей.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Минсельхоз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая