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27.11.2018 20:04
Рубрика: Общество

Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Телеведущий канала "Россия 1" Сергей Брилев рассказал о том, что имеет второе гражданство, наряду с российским. Он отметил, что это не является секретом для его руководителей.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям", - написал на своей странице в Facebook журналист.

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Брилев пояснил, что проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу. Кроме того, он не является госслужащим, работая в государственном унитарном предприятии, а потому никакого нарушения закона, в котором его ранее обвинили оппоненты, нет.

"Никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - отметил Брилев.

Он также рассказал о собственности, имеющейся у его семьи в Лондоне.

"Она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - написал ведущий. И добавил, что у его супруги второго гражданства нет.

Завершая свое сообщение, Брилев иронично признался, что вдобавок к двум паспортам имеет "почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса", а в ближайшем будущем может быть выдвинут в почетные граждане уругвайской столицы Монтевидео.

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