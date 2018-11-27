Том Бейкер написал книгу о Четвертом Докторе

Британский актер Том Бейкер, сыгравший Четвертого Доктора в легендарном научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", абсолютно заслуженно является самым любимым исполнителем этой почетной роли в ее "классическом" воплощении (после закрытия проекта в 90-х он был возрожден в 2005-м).

Не так давно поклонникам была явлена отреставрированная и дополненная анимационными вставками серия "Шада" (Shada), снимавшаяся в 1979 году, но так и не вышедшая в свое время на экраны из-за забастовки работников BBC.

И вот теперь 84-летний Бейкер решил завершить еще одно давно начатое дело.

Речь идет о книге, написанной на основе сюжета для одного из неснятых эпизодов, под названием Scratchman. По сведениям издания Vulture, она появится на прилавках 24 января.

О событиях повести известно немного - за исключением, пожалуй, того, что речь пойдет о страшных пугалах. Четвертый Доктор оказывается на одном из шотландских островов в компании своей спутницы Сары Джейн и Гарри Салливана и именно там им предстоит встретиться с этими не до конца понятными сущностями.

Многие гадают, будет ли там фигурировать очаровательный K-9, но окончательный ответ на этот вопрос можно будет получить, скорее всего, уже после выхода книги.