Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, чтобы предотвратить въезд на территорию Соединенных Штатов 5 тысяч мигрантов из Центральной Америки, собравшихся в Тихуане. В последний раз Вашингтон пошел на такой шаг 17 лет назад - после террористической атаки 11 сентября 2001 года. По мнению Трампа, нелегалы создают такую угрозу для США, что требуют аналогичного ответа.

Американский лидер призвал власти Мексики вернуть собравшихся у границы мигрантов на их родину "при помощи самолета, автобуса или иным способом". "Но не пускайте этих людей в США. Мы закроем границу навсегда, если это понадобится", - написал Трамп на своей странице в Twitter и в очередной раз потребовал от конгресса финансы на строительство стены на границе.

Столь резкое заявление президент сделал, несмотря на то, что Мексика является третьим по значимости торговым партнером США. Значительная часть товаров доставляется по земле, и экономические потери в случае закрытия границы будут огромными.

Впрочем, надо учитывать, что оно прозвучало после того, как около 500 нелегалов попытались перебраться из Мексики в США и были встречены слезоточивым газом и резиновыми пулями. В связи с этим МВД направило в лагерь мигрантов в Тихуане дополнительные подразделения полиции, кроме того, было принято решение усилить контроль за порядком по всей стране (на территории Мексики находятся около 10 тысяч мигрантов из Центральной Америки, большинство из них сконцентрировались возле границы).