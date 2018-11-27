Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Новости

Видео: Перепрыгнувший через дорогу олень напугал водителя 17:01
Исполком СНГ и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия 17:00
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт 16:58
Видео: В Петербурге вертолет унес истребитель 16:54
В Кирове из-за задымления в детсаду эвакуировали более 140 человек 16:45
Рон Ховард представил отрывок из фильма о Лучано Паваротти 16:45
В Саратовской области возбудили дело о гибели семьи из пяти человек 16:42
Медведев: Соглашение ЕАЭС о маркировке будет ратифицировано до конца года 16:42
На гастроли в Петербург приедет неаполитанский театр 16:37
Беларусь выступила за справедливую конкуренцию в ЕАЭС 16:35
В Крыму суд арестовал первого из моряков задержанных кораблей ВМСУ 16:28
Мэр Лаппеенранты не исключил открытия авиасообщения с Петербургом 16:27
Ростовские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс 16:27
Русский тесть короля Малайзии: У меня не было сомнений в выборе дочери 16:23
Светлана Ходнева назначена замминистра сельского хозяйства РФ 16:17
Слух: Натали Портман вернется в "Звездные войны" 16:10
Менеджер воронежского автосалона украл два грузовика шин 16:07
Медведев назначил Костюченко заместителем главы Росавтодора 16:05
Найдены новые данные о пустом саркофаге в Успенском соборе Ростова 16:02
Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность 16:01
В Петербурге подросток отравился на уроке физкультуры 16:00
Путин обсудит вопросы инвестиций и выступит на форуме "Россия зовет!" 16:00
Украина ограничила пропуск граждан РФ через границу с Крымом 15:55
В Чувашии к колонии приговорили наемника, воевавшего на Донбассе 15:52
VIP-водитель ответит за аварию с пятью жертвами в Подольске 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 16:33
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Текст: Юрий Когалов
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, чтобы предотвратить въезд на территорию Соединенных Штатов 5 тысяч мигрантов из Центральной Америки, собравшихся в Тихуане. В последний раз Вашингтон пошел на такой шаг 17 лет назад - после террористической атаки 11 сентября 2001 года. По мнению Трампа, нелегалы создают такую угрозу для США, что требуют аналогичного ответа.
Фото: AP Photo/Greg Bull
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов

Американский лидер призвал власти Мексики вернуть собравшихся у границы мигрантов на их родину "при помощи самолета, автобуса или иным способом". "Но не пускайте этих людей в США. Мы закроем границу навсегда, если это понадобится", - написал Трамп на своей странице в Twitter и в очередной раз потребовал от конгресса финансы на строительство стены на границе.

Столь резкое заявление президент сделал, несмотря на то, что Мексика является третьим по значимости торговым партнером США. Значительная часть товаров доставляется по земле, и экономические потери в случае закрытия границы будут огромными.

Впрочем, надо учитывать, что оно прозвучало после того, как около 500 нелегалов попытались перебраться из Мексики в США и были встречены слезоточивым газом и резиновыми пулями. В связи с этим МВД направило в лагерь мигрантов в Тихуане дополнительные подразделения полиции, кроме того, было принято решение усилить контроль за порядком по всей стране (на территории Мексики находятся около 10 тысяч мигрантов из Центральной Америки, большинство из них сконцентрировались возле границы).

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая