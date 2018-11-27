Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

В понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Американский лидер заявил, что ему не нравится происходящее, и выразил надежду, что ситуация будет урегулирована.

"В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим", - цитирует Трампа ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины вошли в закрытую для свободной навигации зону Черного моря. Заявки на проход этих кораблей Керченским проливом не подавались, в график они не были включены. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не реагировали.

Российские пограничники были вынуждены применить оружие. Три украинских моряка получили легкие ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были отбуксировны в Керчь для проведения разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. В МИД России этот инцидент назвали провокацией.