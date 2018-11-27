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Рубрика: В мире

Турецкая полиция организовала обыски на двух виллах по делу Хашкаджи

Турецкая полиция провела обыски на одной из вилл недалеко от города Термал на северо-западе Турции, 26 ноября 2018. Фото: AP Photo Турецкая полиция провела обыски на одной из вилл недалеко от города Термал на северо-западе Турции, 26 ноября 2018. Фото: AP Photo
Турецкая полиция провела обыски на одной из вилл недалеко от города Термал на северо-западе Турции, 26 ноября 2018. Фото: AP Photo

В рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, полиция Турции проводит обыски на двух виллах на северо-западе страны в провинции Ялова. На территории одной из вилл специалисты изучают колодец. В операции задействованы беспилотники и собаки-ищейки.

Фото: AP Photo/Amr Nabil
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Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на агентства Associated Press и Anadolu. Сообщается, что виллы, вызвавшие интерес следователей, принадлежат двум бизнесменам из Саудовской Аравии. Одному из них, предположительно, звонили люди, которых обвиняют в причастности к гибели Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. По делу об убийстве арестован 21 подданный королевства, для пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Турция ведет официальное расследование инцидента. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению.

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