Сразу несколько законодательных инициатив в сфере оборота гражданского оружия поступили в Госдуму. Свои предложения, как усовершенствовать систему выдачи разрешений на охотничье, спортивное и оружие самообороны предлагают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и депутаты Государственного совета Республики Татарстан. Высказались и участники экспертного совета при Росгвардии, куда входят свыше ста представителей самых разных организаций - и от оружейного сообщества, и от частных охранных организаций.

Травматику приобретают только с 21 года. Это требование распространится и на длинноствольное оружие. Фото: Reuters

Будущие изменения совсем не обязательно должны носить запретительный или ужесточающий характер. Скорее, уточняющий или конкретизирующий. Тут главное - предотвратить возможную беду. Именно такой - профилактический - характер носят предложения и Ирины Яровой, и депутатов Татарстана.

Так, Ирина Яровая предложила требовать от молодого претендента на гражданское оружие характеристику с места учебы или работы и справку о доходах, чтобы понять, на какие деньги он приобретает ствол.

Такие требования предполагается предъявлять людям в возрасте от 18 лет до 21 года. А депутаты из Татарстана предлагают не выдавать разрешение на оружие людям, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев или совершение других насильственных действий.

Проблема с регулированием оборота гражданского оружия существует. На руках у 5 миллионов сограждан в легальном пользовании находится свыше 6,2 миллиона самых разных стволов.

На каждые 100 жителей имеется до 9 единиц огнестрельного оружия. Впрочем, это не самый высокий показатель, ставящий Россию всего лишь на 68-е место в мире. Ежегодный прирост вооружения нашего народа составляет в среднем пять процентов. Получается, что каждый год россияне приобретают около 300 тысяч стреляющих единиц. На руках у населения немало и травматики - 1 360 000 пистолетов. Социологическое исследование показало, что 56 опрошенных желали бы приобрести более двух единиц травматики, а 80 процентов владельцев уже двух пистолетов готовы прикупить еще несколько стволов - для коллекции, спортивной стрельбы. Треть всего гражданского оружия зарегистрирована в Москве. Ежегодно москвичи приобретают около 40 тысяч стволов. Всего же на руках жителей столицы на законных основаниях находится 683 тысячи стреляющих единиц - не каждая европейская армия может похвастаться таким стрелковым арсеналом.

Увеличение возрастного ценза не будет распространяться на спортсменов и егерей. И еще представителей народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Самый больной сегодня вопрос, при обсуждении которого сломано уже немало копий, увеличение возрастного ценза, когда можно приобретать гражданское оружие, - до 21 года. Авторы законопроектов предлагают такое увеличение, хотя в обществе пока единого мнения нет. Кто-то доказывает, что в личную собственность вручать оружие надо по достижении 21 года, кто-то - категорически против.

Официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин рассказал, что предложения для будущего закона аккумулируют и анализируют сразу два экспертных совета - при Росгвардии и при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой. Разумеется, они взаимодействуют. Валерий Грибакин подчеркнул, что Росгвардия в первую очередь опирается на мнение экспертного сообщества, то есть подходит к будущему закону очень взвешенно, чтобы не ущемить чьи-либо права. Например, увеличение возрастного ценза не будет распространяться на спортсменов и егерей. И еще представителей народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых охота - способ выживания. Валерий Грибакин сообщил, что в Росгвардию уже поступили свыше семи десятков предложений от граждан, что надо изменить в оружейном законодательстве. Идеи у людей самые разные - от полного запрета на любое оружие до широкой либерализации.

Мнение

Валерий Глазунов, гендиректор юридической компании:

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций с использованием оружия необходимо обратиться к анализу приказа минздрава, который включает в себя обязательное проведение медосвидетельствования врачом-психиатром и наркологом. Такой осмотр в большей степени позволяет выявить степень осознания ответственности без привязки к возрасту. Но остается открытым вопрос компетентности и добросовестности специалистов, проводящих такое освидетельствование. Законопроект интересен в части отмены штрафа за ношение оружия в состоянии опьянения и применения более серьезной санкции - лишения права до двух лет.

Дмитрий Константинов, практикующий юрист:

- Дело не только в возрасте приобретения оружия, но и в формальностях, которые нужно для этого соблюсти. И что самое важное - это уголовно-правовая политика, в рамках которой потерпевший, применяющий свое оружие против нападающего, часто превращается в обвиняемого. В рамках сегодняшней уголовно-правовой политики в России предлагаемая новелла смотрится вполне логично.