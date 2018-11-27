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27.11.2018 18:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

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Ученые опровергли мнение, что гены диктуют продолжительность жизни
Текст: Юрий Медведев
Эта работа американских биологов в корне меняет устоявшееся представление, что в генах записан срок нашей жизни. Как минимум от них он зависит на 20-30 процентов. А все остальное уже определяется средой и случайностью. Американцы опровергли это мнение. Они отдают генам максимум семь процентов.
Скорость старения мало зависит от генов, куда значительней влияет выбор будущего спутника жизни. Фото: depositphotos.com Скорость старения мало зависит от генов, куда значительней влияет выбор будущего спутника жизни. Фото: depositphotos.com
Скорость старения мало зависит от генов, куда значительней влияет выбор будущего спутника жизни. Фото: depositphotos.com

Чтобы вынести на суд общественности столь революционный вывод, ученые провели грандиозные по масштабу исследования. Изучив данные о 6,4 миллиарда человек, родившихся между 1800 и 1920 годами, генетики построили генеалогическое древо для 400 миллионов землян, которые были либо кровными родственниками, либо супругами.

Фото: depositphotos.com
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Исследователи проанализировали "наследуемость" продолжительности жизни у кровных родственников (родных и двоюродных братьев и сестер) и получили оценку в те самые 20-30 процентов. Вроде бы все понятно, и дальше можно не "копать". Однако ученые обратили внимание на одну странность. Средняя продолжительность жизни супругов, у которых разные гены, оказалась примерно одинаковой, а главное больше, чем у родных братьев и сестер. Но тогда как же быть с решающим влиянием генов на продолжительность жизни?

Рассмотрев разные версии, ученые пришли к выводу, что причиной феномена стал сам принцип выбора будущего спутника жизни. Брачный союз (в среднем) заключается между людьми, похожими друг на друга по ряду параметров, которые так или иначе связаны именно с продолжительностью жизни. Это уровень дохода, образование, принадлежность к определенному социальному слою и т.д. Более того, ученым удалось оценить вклад в общую наследственность продолжительности жизни каждой из двух составляющих - генетической и социокультурной. Применив очень сложные математические модели, ученые подсчитали, что роль генов в продолжительности жизни вовсе не 30 и даже не 15 процентов, в лучшем случае эта цифра не превышает 7.

И еще один любопытный важный вывод можно сделать из этого исследования. У родственников с близкими датами рождения (в пределах десяти лет) наследственность по продолжительности жизни более высокая, чем у родившихся с интервалом в несколько десятилетий.

Средняя продолжительность жизни супругов с разными генами оказалось больше, чем у родных братьев и сестер

Общий вывод? Скорость старения мало зависит от генов, куда значительней влияет выбор будущего спутника жизни. Тогда такая пара будет жить долго и счастливо и умрет в один день. Почти как герои повести Гоголя "Старосветские помещики" Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.

Впрочем авторы подчеркивают, что их выводы не являются окончательными, а ряд положений довольно спорны. Например, пока они не могут объяснить, почему данные наследуемости продолжительности жизни по близнецам могли оказаться завышенными - около 25 процентов. Все это задачи для будущих исследований.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ирина Ивойлова
Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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