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27.11.2018 17:25
Рубрика: Экономика

Подарок в кредит

В декабре вырастет количество выданных ссуд
Текст: Ирина Жандарова
В декабре количество выданных россиянам потребительских кредитов увеличится на 5-7 процентов. С таким прогнозом выступил эксперт по финансам и банковскому делу московского отделения "ОПОРЫ России" Владимир Григорьев. Такая же тенденция была накануне новогодних праздников в 2016 и 2017 годах, отметил он.

Канун новогодних каникул - время традиционного повышения активности банков на рынке потребительского кредитования. "Банковские маркетологи прекрасно разбираются в психологии потребителя и знают, что в преддверии Нового года есть хорошие возможности добиться роста продаж, то есть увеличить объем кредитного портфеля, - говорит Григорьев. - Очевидно, что "новогодний кредит" может значительно варьироваться: от 20 тысяч рублей до более значительных сумм. Люди могут покупать в кредит технику или оформлять ссуду на туристическую поездку".

Фото: Depositphotos.com
Получать заем до зарплаты россиянам станет сложнее

Праздничные кредиты не дороже обычных, а иногда и дешевле. Связано это прежде всего со стремлением банков воспользоваться повышением спроса и увеличить число заемщиков за счет привлекательных условий. Уже сейчас многие банки анонсировали новогодние акции по выдаче новых кредитов и рефинансированию старых, пояснил Григорьев.

Под Новый год объемы кредитования всегда растут, это связано с желанием людей выгодно приобрести подарки, тем более что в это время проводится множество акций. "Всплеск на кредиты огромный: спрос есть на все - от обычных товаров и услуг, заканчивая недвижимостью", - подчеркивает Алексей Петропольский, руководитель компании URVISTA.

Из-за высокого спроса растет и изобретательность мошеннических схем. Во-первых, как рассказал Петропольский, появляется все больше онлайн-технологий, которые позволяют подать заявку на кредит и получить его без визита в банк. Схемы для этого самые разные. Например, банальная вклейка чужой фотографии в паспорт (по копии паспорта, которую сдают люди, делают дубликат фотографии). "Все данные бьются в базу банка, а фото ставится не того человека, который является хозяином паспорта. На него и получают кредит. Во многих уголовных делах фигурируют именно такие копии паспортов, фактически такие мошенничества происходят постоянно", - прокомментировал он.

Огромное количество мошенничеств происходит путем оплаты через кредитные или дебетовые карты

Еще одной распространенной схемой эксперт назвал оформление через интернет микрозаймов и микрокредитов с помощью поддельных электронной подписи и документов другого человека. 

Кроме того, по его словам, огромное количество мошенничеств происходит путем оплаты через кредитные или дебетовые карты, а также через расчетные счета в банках. "У людей в момент оплаты копируется номер карты, плюс CVC и другие данные, на основании которых покупаются товары из заграницы. Человек при этом узнает о них только в конце месяца или в момент, когда деньги списываются", - сообщил Алексей Петропольский.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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