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27.11.2018 12:47
Рубрика: Власть

В Кремле назвали эффективным новый формат президиума Госсовета

Текст: Кира Латухина

В Кремле позитивно оценили проведение расширенного заседания президиума Госсовета в формате круглых столов - это первый опыт структурированного и свободного общения с руководителями регионов.

"Формат показал свою эффективность", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что мероприятие состоялось в прошлую пятницу в Ялте.

"Это не формат одного заседания с участием президента, он был растянут на несколько суток", - подчеркнул представитель Кремля. "Работа шла по секциям. Каждый стол - это была отдельная секция", - добавил он.

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"Закрытый режим объясняется тем, что необходимо было создать атмосферу, наиболее благоприятствующую именно откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатическому обмену мнениями по самым важным вопросам, связанным с реализацией стратегических задач, которые президент поставил в майском указе", - также сказал Песков.

"Самое главное, что это, наверное, первый опыт такого структурированного и свободного, насыщенного по содержанию общения с руководителями регионов", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Поскольку, как сказал президент в самом начале, именно в регионах имплементируются планы, которые верстаются в правительстве", - уточнил он.

"Позитивная оценка", - заключил Песков.

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