В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко

В Кремле считают, что инцидент с украинскими судами, нарушившими границу России, не нуждается в умиротворении. Оно уже произошло в воскресенье, и сейчас будет суд.

На вопрос об отношении к предложению госсекретаря Майка Помпео к прямым переговорам лидеров России и Украины для умиротворения ситуации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Ситуация не нуждается в умиротворении. Оно произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей госграницы РФ".

"Сегодня будет суд: вот и все умиротворение", - подчеркнул Песков и напомнил, что существует обычный порядок прохода судов и военных кораблей, который неоднократно использовался украинской стороной, и есть определенный режим коммуникации при проходе. "Здесь нет никаких проблем, здесь нечего умиротворять", - заключил он.