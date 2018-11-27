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27.11.2018 12:30
Рубрика: Власть

В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко

Текст: Кира Латухина

В Кремле считают, что инцидент с украинскими судами, нарушившими границу России, не нуждается в умиротворении. Оно уже произошло в воскресенье, и сейчас будет суд.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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На вопрос об отношении к предложению госсекретаря Майка Помпео к прямым переговорам лидеров России и Украины для умиротворения ситуации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Ситуация не нуждается в умиротворении. Оно произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей госграницы РФ".

"Сегодня будет суд: вот и все умиротворение", - подчеркнул Песков и напомнил, что существует обычный порядок прохода судов и военных кораблей, который неоднократно использовался украинской стороной, и есть определенный режим коммуникации при проходе. "Здесь нет никаких проблем, здесь нечего умиротворять", - заключил он.

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