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27.11.2018 00:01
Рубрика: Власть

В Минске обсудят устранение препятствий в торговле на рынке ЕАС

Текст: Владимир Кузьмин
Сегодня в Минске соберутся правительственные делегации стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). От России в заседании Евразийского межправительственного совета примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: depositphotos.com
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В повестку встречи включено более 20 вопросов. Россия как действующий председатель в качестве приоритетного направления на год выбрала устранение препятствий в торговле на внутреннем рынке союза.

"Данная тематика находится на особом контроле, поскольку пока еще остаются различные ограничения, которые мешают нормальной работе Евразийского союза", - подчеркнул первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В ходе заседания Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит подробный доклад по этому вопросу. Активно страны ЕАЭС включились в работу над цифровой повесткой организации - существует договоренность о формировании единого цифрового евразийского пространства. Госструктуры, бизнес и простые граждане, подчеркнул Приходько, направляют в ЕЭК свои инициативы. В этом году поступило на рассмотрение 37 проектов: 8 уже отобрали, над 19 думают, 10 пришлось отклонить.

Задача стран - создать необходимые институциональные и инфраструктурные условия для их запуска. Продолжается работа над формированием на пространстве союза общих рынков. С 2025 года должен заработать общий финансовый рынок, но страны уже приступили к подготовке необходимых документов. Одним из главных направлений интеграции считается энергетика, в частности, создание общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также газа.

Фото: depositphotos.com
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"Эта тема стала уже традиционной на встречах глав правительств. Рассчитываем, что в ближайшее время дискуссионных моментов в этом вопросе не останется", - отметил первый заместитель главы аппарата российского правительства. Создание общего финансового рынка должно способствовать более широкому применению национальных валют во взаиморасчетах при торговле между участниками ЕАЭС. В первом полугодии 2018 года доля таких расчетов превысила 70 процентов. Больше всего используется рубль при торговле с Россией. "В целом же возможности увеличения расчетов в национальных валютах зависят от развития торговых связей между государствами-членами Союза", - отмечает Сергей Приходько.

Союзная экономика, возможно, развивалась бы быстрее, но на нее влияют действующие в отношении России санкции. На прошлом заседании Евразийского межправсовета в июле ЕЭК было поручено проанализировать международную практику применения коллективных ответных мер на действия третьей стороны. В Минске правительственным делегациям представят соответствующий доклад.

"На его основе продолжится проработка наиболее эффективных механизмов защиты от санкций и минимизации их последствий, - сообщил Приходько. - В качестве первоочередного конкретного шага российская сторона предлагает выработать порядок применения статьи 40 Договора о ЕАЭС "Ответные меры в отношении третьей стороны".

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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