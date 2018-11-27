Какой была Беларусь на протяжении всей своей истории - расскажут карты. Четырехтомный "Большой исторический атлас Беларуси" на днях был презентован в Минске в Национальной библиотеке.

Инициатива его создания принадлежит Государственному комитету по имуществу и РУП "Белкартография", а также ученым Академии наук.

Цель этого уникального труда, который создавался более десяти лет, - дать общественности полное, наглядное, научно выверенное представление об истории Беларуси от древности до наших дней и показать место белорусов среди европейских народов.

На картах атласа отражены военные и революционные события, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, социально-экономические процессы, происходившие на белорусских землях, а также становление Беларуси в качестве активного субъекта международных отношений уже в ХХ и ХХI веках. Ученые, историки и картографы подчеркивают, что стремились создать такой труд, где не будет "белых пятен" и замалчиваний истории, где все будет отражено предельно объективно.

Четвертый том, полностью посвященный ХХ столетию, еще пахнущий типографской краской, уже появился в продаже на полках книжных магазинов. В нем помещена уникальная генеральная карта и географический указатель, дающие возможность проследить, какие населенные пункты были уничтожены в годы Великой Отечественной войны и никогда уже не возродились.

Фундаментальный четырехтомник, весящий, к слову, девять килограммов и включающий более 400 карт, будет интересен не только ученым. Он привлечет внимание всех, кто интересуется историей, краеведением, культурой, политикой и социологией. Это первое столь масштабное издание на всем постсоветском пространстве.